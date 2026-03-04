Referendum 22-23 marzo, a Sanremo confronto pubblico su “Le ragioni del Sì e del No” a Palazzo Roverizio

L’associazione MentInRete organizza un incontro pubblico dal titolo “Referendum del 22 e 23 marzo – Le ragioni del Sì e del No”, in programma sabato alle 17 a Palazzo Roverizio di Sanremo. L’evento, a ingresso libero, si propone di offrire un momento di confronto e approfondimento in vista dell’appuntamento referendario, mettendo a dialogo posizioni differenti per consentire ai cittadini di formarsi un’opinione consapevole. A moderare l’incontro sarà l’avvocato Mabel Riolfo.

Tra i relatori figurano l’avvocato Gianni Berrino, senatore della Repubblica e membro della Commissione Giustizia del Senato; il dottor Alberto Lari, procuratore capo del Tribunale di Imperia e componente del Comitato per il No; l’avvocato Marco Bosio, presidente della Camera Penale presso il Tribunale di Imperia; il dottor Mario Tuttobene, già presidente di sezione civile del Tribunale di Genova e componente del Comitato per il No; il dottor Antonio Rinaudo, già pubblico ministero della DDA di Torino e vicepresidente del comitato “Cittadini per il Sì”; e il dottor Eduardo Bracco, giudice civile presso il Tribunale di Imperia ed ex presidente del Tribunale di Imperia.

L’iniziativa si inserisce nel solco dell’impegno dell’associazione, sintetizzato nel motto “Connettere menti, liberare pensieri”, con l’obiettivo di favorire un dibattito aperto e pluralista su un tema di rilievo nazionale.