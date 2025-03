Nuove tariffe per la sosta a Taggia, Caldani: "Troppi 50 euro al mese per i residenti". Conio: "Meno di 2 euro al giorno per parcheggiare ovunque"

Si accende il dibattito sulle nuove tariffe della sosta a Taggia. Durante l’ultimo Consiglio comunale, il gruppo di minoranza Progettiamo il Futuro ha chiesto chiarimenti sulla recente delibera con cui la Giunta ha modificato le tariffe per i parcheggi delimitati dalle strisce blu. Il provvedimento introduce una differenziazione tra residenti e non residenti, con tariffe più alte per questi ultimi, oltre a nuovi abbonamenti mensili. Una scelta che ha sollevato perplessità tra i consiglieri di opposizione, in particolare per il costo dell’abbonamento per i residenti, fissato a 50 euro al mese.

"Questo provvedimento rappresenta un cambiamento significativo per i cittadini di Taggia, sia nelle abitudini quotidiane che sotto il profilo economico", ha affermato il consigliere di minoranza Davide Caldani. "Abbiamo analizzato la delibera e ci siamo posti alcune domande, come molti cittadini. Non mettiamo in discussione la necessità di una regolamentazione della sosta, ma vogliamo capire se questo sia lo strumento più idoneo. In particolare, ci chiediamo come siano state stabilite le nuove tariffe, sia orarie che per gli abbonamenti, e perché non sia stata prevista una differenziazione in base alle zone o ai periodi dell’anno. Inoltre, vogliamo sapere se alle nuove tariffe corrisponderà una revisione generale degli stalli comunali e se sia prevista una quota di parcheggi dedicati esclusivamente ai residenti”.

Uno dei punti più discussi è stato proprio il costo dell’abbonamento mensile per i residenti, pari a 50 euro al mese, per un totale di 600 euro all'anno. "Si tratta di una cifra significativa per le famiglie", ha sottolineato Caldani. "Chi sottoscrive un abbonamento mensile non ha la garanzia di trovare posto sotto casa. In altri contesti, un costo simile viene applicato a parcheggi coperti o custoditi. Confidiamo in una revisione di questa tariffa”.

A rispondere ai dubbi è stato il sindaco Mario Conio, che ha 'difeso' il provvedimento e chiarito la logica dietro le nuove tariffe. "Siamo partiti da un quadro tariffario obsoleto: fino ad oggi la sosta costava 1 euro all’ora indistintamente per residenti e non residenti, una tariffa ormai superata. Con la nuova regolamentazione, i residenti continueranno a pagare 1 euro all’ora, mentre per i non residenti il costo salirà a 2 euro. Abbiamo inoltre introdotto abbonamenti che consentono di parcheggiare senza limiti di tempo. Per i residenti, l’abbonamento mensile costa 50 euro, una cifra che, se suddivisa su base giornaliera, corrisponde a meno di 2 euro al giorno”. Conio ha poi assicurato che la riforma non comporterà un aumento degli stalli a pagamento, mantenendo inalterato il rapporto tra parcheggi gratuiti e a pagamento: "Ad oggi, Arma ha 1.266 parcheggi bianchi e Taggia 822, mentre gli stalli a pagamento sul territorio comunale sono 450. Questo equilibrio rimarrà invariato”.

Un’altra novità introdotta riguarda l’istituzione di un sistema di bollini per regolare la sosta. "Abbiamo previsto quattro tipologie di contrassegni: uno per i residenti, uno per i non residenti, uno per i lavoratori non residenti con regolare contratto nel nostro territorio (che saranno equiparati ai residenti) e un bollino rosso, totalmente gratuito, riservato ai residenti. Questo ultimo garantirà l’accesso a parcheggi riservati e gratuiti, individuati in varie zone della città, con un primo blocco di 100 stalli ad Arma. L’obiettivo è tutelare i nostri cittadini, soprattutto nei mesi estivi, quando la disponibilità di parcheggi diventa più critica”.

Un cambiamento necessario? Il confronto in Consiglio Comunale ha evidenziato visioni diverse sulla nuova regolamentazione della sosta. Se da un lato la Giunta difende la necessità di adeguare le tariffe e garantire una migliore organizzazione dei parcheggi, dall’altro la minoranza chiede maggiore attenzione ai costi per i cittadini e una revisione delle nuove misure. Il dibattito è aperto e, con ogni probabilità, il tema tornerà presto all’attenzione dell’amministrazione comunale.