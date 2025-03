Inverno 2024-2025: temperature leggermente sopra la media e precipitazioni in calo rispetto alla media in provincia di Imperia

L'inverno 2024-2025 in Liguria si è distinto per un andamento climatico caratterizzato da temperature mediamente miti e precipitazioni distribuite in modo non omogeneo. La provincia di Imperia, secondo quanto riferito dall'Arpal, ha registrato un andamento termico meno estremo rispetto ad altre zone della regione, ma ha comunque risentito delle anomalie generali che hanno interessato tutta la Liguria.

Secondo i dati raccolti nel report stagionale, l'inverno appena trascorso ha evidenziato temperature superiori alla media, con un picco nello Spezzino, dove le temperature minime hanno registrato anomalie fino a +3°C. Tuttavia, l'Imperiese ha mostrato scostamenti più contenuti rispetto alle altre province, pur mantenendo un segnale positivo (+1,1° per le massime, +1,4° per le minime). Un dato significativo riguarda la mancanza di ondate di freddo prolungate, che ha reso l'inverno particolarmente mite. Questo fenomeno è stato in linea con il trend europeo, che ha visto la seconda temperatura media più alta registrata durante un inverno boreale negli ultimi 35 anni.

A livello di precipitazioni, l'estremo Ponente, e in particolare la provincia di Imperia, ha vissuto un inverno con un mese di dicembre particolarmente avaro di piogge e con pochi episodi rilevanti. Successivamente, gennaio ha visto un incremento delle precipitazioni, seppur meno marcato rispetto ad altre province. In particolare, nel Ponente si sono registrati accumuli medi di 100-150 mm, contro i 500 mm raggiunti nelle aree interne del Centro-Levante.

Febbraio ha seguito una tendenza simile, con piogge diffuse ma più insistenti sulle province orientali. Nel complesso, la provincia di Imperia ha sperimentato un deficit idrico rispetto alla media storica, un dato che potrebbe avere ripercussioni sulle riserve idriche nei mesi successivi. Poche anche le nevicate, con due casi registrati in provincia rispettivamente l'8 dicembre e l'8 febbraio, anche se le ultime precipitazioni hanno nuovamente imbiancato l'entroterra.