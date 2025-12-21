Internet a rischio durante il Festival nel centro di Sanremo: professionisti e uffici del centro temono nuovi disagi anche nel 2026

Cresce la preoccupazione tra residenti, studi professionali e uffici del centro di Sanremo per i disagi legati alle connessioni internet che si sono verificati durante lo scorso Festival della Canzone Italiana. Un problema che, secondo numerose segnalazioni, si è manifestato in modo particolarmente evidente nei momenti di massimo picco delle trasmissioni Rai, quando le linee internet avrebbero subito rallentamenti significativi fino ad arrivare, in alcuni casi, alla totale assenza di segnale.

A lanciare l’allarme sono soprattutto i titolari di studi professionali e attività con sede nelle aree centrali della città, che chiedono di accendere i riflettori su una criticità che rischia di ripresentarsi anche in vista della prossima edizione della manifestazione canora, in programma il prossimo febbraio. Se da un lato l’amministrazione comunale celebra – giustamente – il successo e la visibilità garantiti dagli eventi Rai, dall’altro emergono le difficoltà operative che la massiccia presenza dei mezzi tecnici dell’emittente comporta per chi lavora quotidianamente in centro.

Secondo quanto riferito dai lettori, il sovraccarico delle linee internet durante il Festival avrebbe causato gravi disservizi: connessioni instabili, impossibilità di accedere a piattaforme online, rallentamenti nei servizi digitali e, aspetto non secondario, il blocco dei sistemi di pagamento elettronico. Una situazione che ha creato non pochi disagi, compromettendo l’operatività di uffici e studi professionali e causando ritardi e difficoltà nei rapporti con clienti e fornitori.

«Ogni anno – segnalano alcuni professionisti – ci troviamo a subire rallentamenti o addirittura l’assenza totale della connessione internet, proprio nei giorni in cui il lavoro non può fermarsi. Senza internet diventa impossibile lavorare, comunicare e perfino incassare i pagamenti elettronici». Un problema che, in un’epoca sempre più digitalizzata, assume un peso rilevante e non può essere considerato un disagio secondario. Da qui l’appello alle istituzioni locali e agli enti competenti affinché qualcuno si faccia carico della questione, individuando soluzioni tecniche adeguate per evitare il ripetersi di questi disservizi. Tra le ipotesi avanzate, un potenziamento temporaneo delle infrastrutture di rete o una migliore pianificazione tecnica in collaborazione con gli operatori di telecomunicazioni e con la stessa Rai.

Con l’avvicinarsi della prossima edizione del Festival, il timore è che la situazione possa ripresentarsi identica, se non aggravata. Per questo residenti e professionisti chiedono interventi concreti e tempestivi, affinché l’evento simbolo di Sanremo possa continuare a essere una vetrina di successo per la città, senza però penalizzare chi nel centro vive e lavora tutto l’anno.