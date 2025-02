Festival di Sanremo 2025: attenzione, da oggi il parcheggio del Palafiori sarà utilizzabile solo agli abbonati e a chi andrà la sera all'Ariston

L'inizio del Festival incide, come sempre, sulla fruibilità del parcheggio del Palafiori. Da oggi e fino alla notte del gran finale non è accessibile a tutti, per garantire la sicurezza delle manifestazioni collaterali nella struttura polivalente in corso Garibaldi, proposte nel grande contenitore di Casa Sanremo.

Secondo quanto stabilito dall'ordinanza firmata dal comandante della polizia locale Fulvio Asconio, l'accesso all'autosilo è consentito esclusivamente ai titolari di abbonamento “di cui si conoscano identità e veicolo”, ovviamente ai mezzi delle forze di polizia e della protezione civile, della Rai, di incaricati alla produzione degli eventi al Palafiori “preventivamente accreditati" e di quelli intestati a servizi pubblici (Asl, Tim, Dea, Italgas), oltre che agli addetti al park.

E sulla falsariga delle precedenti edizioni, viene concesso l'uso anche agli spettatori delle cinque serate festivaliere, i quali devono esibire il biglietto per l'Ariston, con ingresso entro le 19 (ma piccoli ritardi sono tollerabili) e uscita non più tardi delle 3 di notte, quando anche il Dopofestival sarà terminato.