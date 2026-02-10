Arma di Taggia si prepara a salpare: il Carnevale dei Ragazzi festeggia l’edizione numero 66

Arma di Taggia è pronta a tornare a vivere uno degli appuntamenti più amati dalla comunità e dai più piccoli. Martedì 17 febbraio andrà in scena la 66ª edizione del Carnevale dei Ragazzi, una festa che affonda le sue radici nella tradizione e che, anno dopo anno, continua a rinnovarsi senza perdere la propria identità.

Il tema scelto per l’edizione 2026 sarà quello dei pirati, un immaginario avventuroso e colorato che farà da filo conduttore all’intero pomeriggio di festa. Maschere, scenografie e animazioni trasformeranno il centro di Arma in un vero e proprio mondo da esplorare, tra galeoni, tesori e atmosfere marinaresche pensate per coinvolgere bambini e famiglie.

Restano saldi i cardini storici del Carnevale armese, a partire dalla tradizionale distribuzione dei crustoli e del pesciolino rosso, simboli immancabili della manifestazione e attesi ogni anno dai più piccoli. Alle 14.30 prenderà il via la sfilata del corteo delle maschere, che attraverserà le vie del centro accompagnata dall’energia e dalla musica della banda folkloristica “Canta e Sciuscia” di Sanremo, presenza fissa e amatissima della festa.

Per tutto il pomeriggio Arma di Taggia offrirà un ricco programma di intrattenimento diffuso, con trucca bimbi, spettacoli di bolle di sapone, fantasie di palloncini e suggestive ambientazioni a tema curate dall’associazione Terra di Confine, che contribuirà a rendere ancora più immersiva l’esperienza del Carnevale.

Tra le novità più attese di questa edizione c’è l’animazione, che per la prima volta sarà affidata a Gianni Rossi, volto noto e molto amato dal pubblico, pronto a guidare bambini e famiglie in un pomeriggio di gioco, musica e spettacolo.

Il Carnevale dei Ragazzi di Arma di Taggia si conferma così una festa capace di unire generazioni diverse, mantenendo viva la tradizione e allo stesso tempo rinnovandosi nel segno della creatività e della partecipazione. Un appuntamento che, anche alla sua 66ª edizione, promette di riempire le strade di colori, sorrisi e allegria.