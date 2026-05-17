Sanremo corre con la Baby Maratona, 278 bambini in pista tra sorrisi e famiglie: tutti i premiati (Foto e video)

Una mattinata di sport, entusiasmo e famiglie riunite nel segno del divertimento. Dopo il rinvio dovuto al maltempo, la pista di atletica di Sanremo ha finalmente accolto la 26ª edizione della “Baby Maratona”, il tradizionale appuntamento dedicato ai più piccoli organizzato dall’assessorato al Turismo guidato da Alessandro Sindoni.

L’evento, valido anche come 12° Memorial “Lino Bottini”, ha portato in pista ben 278 bambini, suddivisi nelle varie categorie dai nati nel 2015 fino ai piccoli del 2023. Numeri importanti per una manifestazione che continua a rappresentare uno degli appuntamenti più sentiti della primavera sanremese: 152 i partecipanti maschi, 126 le femmine. Grande partecipazione anche per le tradizionali gare dedicate alle famiglie, con 35 mamme e 29 papà protagonisti delle rispettive “Maratonine”.

A conquistare il premio come scuola più numerosa è stato l’istituto Asquasciati, tra applausi, colori e una lunga mattinata vissuta in un clima di festa.

Presenti il sindaco Alessandro Mager, la consigliera Ghisi e i consiglieri comunali Marenco e Cavallaro. Proprio il primo cittadino ha voluto sottolineare il valore della manifestazione: “È stata una bellissima giornata di sport e festa. Ringrazio l’assessore al turismo Alessandro Sindoni per il grande lavoro e l’ufficio turismo. Un ringraziamento anche ai consiglieri comunali oggi presenti, alla Pro San Pietro e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa bella giornata”.

Parole di ringraziamento sono arrivate anche dalla consigliera Ghisi, che ha evidenziato il clima di partecipazione e l’importanza di iniziative capaci di coinvolgere bambini e famiglie.

Di seguito tutte le classifiche finali della Baby Maratona 2026.

3 anni femminile (nati 2023)

1ª Sara Scarfò

2ª Mila Cianci

3ª Angelica Semeria

3 anni maschile (nati 2023)

1° Edoardo Berton

2° Josef Ayed

3° Pietro Carbonetto

4 anni femminile (nati 2022)

1ª Anthea Di Bartolo

2ª Anna Sole Zanfi

3ª Margherita Ariuado

4 anni maschile (nati 2022)

1° Alessandro Anfosso

2° Alberto Pirrone

3° Theo Ferretti

5 anni femminile (nati 2021)

1ª Anita Andeoli

2ª Ginevra Pedevilla

3ª Kristel Orlando

5 anni maschile (nati 2021)

1° Federico Urbini

2° Dussama Razzaki

3° Alex La Milia

6 anni femminile (nati 2020)

1ª Virginia Benza

2ª Camilla Gazzano

3ª Sofia Kyselov

6 anni maschile (nati 2020)

1° Elias Alaoui

2° Paolo Tornabene

3° Maxime Fassione

7 anni femminile (nati 2019)

1ª Melissa Liverini

2ª Anna Blasetta

3ª Carol Bilali

7 anni maschile (nati 2019)

1° Simone Molina Taricco

2° Rastislan Shchablykin

3° Denis Lucero

8 anni femminile (nati 2018)

1ª Eliska Scarfò

2ª Alexandra Ilie

3ª Olivia Rossi

8 anni maschile (nati 2018)

1° Lorenzo Maria Kawecki

2° Leonardo Robaldo

3° Leonardo Benza

9 anni femminile (nati 2017)

1ª Lisa Vanschijndel

2ª Sofia Francesetti

3ª Beatrice Gazzano

9 anni maschile (nati 2017)

1° Elia Guiderdone

2° Lorenzo Basile

3° Matteo Bortolon

10 anni femminile (nati 2016)

1ª Vittoria Soleri

2ª Elise Valdrighi

3ª Ludovica Planamente

10 anni maschile (nati 2016)

1° Ilias Elkhayari

2° Zakaria El Mahi

3° Imrane Jebbouri

11 anni femminile (nati 2015)

1ª Giulia Letteri

2ª Linda Maiga

3ª Iris Duli

11 anni maschile (nati 2015)

1° Edoardo Servetti

2° Kilyan Rosas

3° Omar Vllacaj

Maratonina delle mamme

1ª Monika Sorejsova

2ª Luisa Palagi

3ª Roberta Ascolese

Maratonina dei papà

1° Fabio Ferrigno

2° Edoardo Giovanati

3° Massimo Montaldo

(Foto di Erika Bonazinga)