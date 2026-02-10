 / Mostre

Mostre | 10 febbraio 2026, 13:55

Taggia celebra i 400 anni del giuramento a San Benedetto Revelli: al Caffè della Posta la mostra fotografica del Fotoclub Riviera dei Fiori

Dal 12 febbraio al 12 marzo in via Soleri 5/e l’esposizione collettiva “San Benedetto, cronache di una tradizione”, ideata dal Caffè della Posta con il Fotoclub e il Rione Pantano

Taggia celebra i 400 anni del giuramento a San Benedetto Revelli: al Caffè della Posta la mostra fotografica del Fotoclub Riviera dei Fiori

In occasione dei 400 anni dal giuramento dei taggiaschi a San benedetto Revelli, a Taggia, in via Soleri 5/e, presso il Caffe della Posta, dal 12 febbraio al 12 marzo sarà ospitata un’esposizione fotografica collettiva del Fotoclub Riviera dei Fiori dal titolo ‘San Benedetto cronache di una tradizione’ ideata e organizzata dal Caffè della Posta con il Fotoclub e il Rione Pantano. 

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium