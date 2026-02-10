In occasione dei 400 anni dal giuramento dei taggiaschi a San benedetto Revelli, a Taggia, in via Soleri 5/e, presso il Caffe della Posta, dal 12 febbraio al 12 marzo sarà ospitata un’esposizione fotografica collettiva del Fotoclub Riviera dei Fiori dal titolo ‘San Benedetto cronache di una tradizione’ ideata e organizzata dal Caffè della Posta con il Fotoclub e il Rione Pantano.
Taggia celebra i 400 anni del giuramento a San Benedetto Revelli: al Caffè della Posta la mostra fotografica del Fotoclub Riviera dei Fiori
Dal 12 febbraio al 12 marzo in via Soleri 5/e l’esposizione collettiva “San Benedetto, cronache di una tradizione”, ideata dal Caffè della Posta con il Fotoclub e il Rione Pantano
