Taggia celebra i 400 anni del giuramento a San Benedetto Revelli: al Caffè della Posta la mostra fotografica del Fotoclub Riviera dei Fiori

In occasione dei 400 anni dal giuramento dei taggiaschi a San benedetto Revelli, a Taggia, in via Soleri 5/e, presso il Caffe della Posta, dal 12 febbraio al 12 marzo sarà ospitata un’esposizione fotografica collettiva del Fotoclub Riviera dei Fiori dal titolo ‘San Benedetto cronache di una tradizione’ ideata e organizzata dal Caffè della Posta con il Fotoclub e il Rione Pantano.



