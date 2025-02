Festival di Sanremo, definito il piano sicurezza: 370 agenti al giorno per sorvegliare il centro città (Foto)

Si è svolto oggi a Palazzo Bellevue, sede del Comune di Sanremo, l’incontro tecnico per discutere le misure di sicurezza in vista della 75ª edizione del Festival della Canzone Italiana. Al tavolo hanno partecipato il questore di Imperia Andrea Loiacono, i rappresentanti delle forze dell’ordine e delle autorità locali. L’obiettivo: illustrare e perfezionare i dispositivi di controllo e sorveglianza che saranno attivi per tutta la settimana festivaliera, specie ai tanti agenti arrivati da altre città.

Nessuna novità di rilievo rispetto alle previsioni, ma una conferma importante: da martedì 11 a sabato 15 febbraio, 370 agenti saranno operativi ogni giorno per presidiare il centro cittadino, con particolare attenzione alle aree più sensibili come via Matteotti, piazza Colombo, il Teatro Ariston e il lungomare. Le forze dell'ordine coinvolgeranno polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale e vigili del fuoco.

Il dispositivo di sicurezza prevede il monitoraggio costante dei varchi di accesso, il controllo del flusso di turisti e spettatori, e la presenza di unità cinofile e squadre anti-sabotaggio. Saranno inoltre attive squadre di pronto intervento per far fronte a eventuali emergenze.

La presenza degli agenti subirà un lieve calo nella giornata di domenica 16 febbraio, ma i controlli rimarranno rigidi vista la tradizionale diretta di "Domenica In" dall'Ariston. La situazione sarà comunque sotto controllo, grazie alla collaborazione tra i diversi reparti e alle misure già predisposte per garantire ordine e sicurezza fino alla chiusura ufficiale della kermesse.