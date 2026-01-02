Ospedaletti, primo tuffo dell’anno: 94 coraggiosi in mare per il tradizionale cimento invernale (Foto e video)

Grande partecipazione questa mattina a Ospedaletti per il tradizionale cimento invernale, che ha segnato l’inizio del nuovo anno con il primo tuffo nelle acque del Ponente. Sono stati 94 i partecipanti (record storico) che hanno sfidato il freddo, mentre circa 200 persone hanno affollato la spiaggia per assistere a uno degli appuntamenti più sentiti e identitari dei comuni marittimi.

L’evento, ospitato presso i Bagni La Playa, ha confermato il suo richiamo anche oltre i confini regionali e nazionali. Tra i premiati, Silvia Doblete, 57 anni, arrivata dal Perù, è stata riconosciuta come la partecipante proveniente da più lontano. Il più giovane in acqua è stato Francesco Colnago, 7 anni, di Sulbiate, mentre il titolo di partecipante più anziano è andato a Gabriele Salvago, 82 anni.

In mare e sulla spiaggia non sono mancati volti noti della vita cittadina: tra i partecipanti anche la consigliera comunale Antonella D’Addazio, a testimonianza del clima di condivisione che da sempre accompagna il cimento.

Fondamentale il supporto del Descu Spiaretè, l’associazione locale di volontari che affianca l’Amministrazione comunale nell’organizzazione degli eventi, garantendo assistenza e sicurezza. Un lavoro silenzioso ma decisivo, che ha contribuito alla riuscita di una mattinata all’insegna dello sport, della tradizione e dello spirito di comunità.