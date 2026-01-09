Ventimiglia: spento nel corso della notte l'incendio di ieri sera a Mortola Superiore, a fuoco vegetazione e una roulotte (Foto)

E’ andato avanti per quasi tutta la notte il lavoro dei Vigili del Fuoco di Ventimiglia e delle squadre Aib della città di confine e di Camporosso, per spegnere l’incendio di sterpaglie che si è sviluppato ieri sera nella zona di Mortola Superiore. Le fiamme, oltre alla vegetazione, hanno anche distrutto una roulotte ed una baracca utilizzata come ricovero attrezzi. Le operazioni di spegnimento si sono concluse a notte inoltrata.

I Vigili del Fuoco di Imperia, invece, sono stati impegnati ieri sera a Dolcedo, dove si è sviluppato un incendio al tetto di una abitazione di via Colle della Valle che ha fatto evacuare 4 persone, gli inquilini della villetta due adulti e due minori. Le squadre intervenute hanno dovuto allestire parecchi metri di tubazione per raggiungere il luogo dell'incendio. Il rogo, oltre alle travi del tetto, aveva già raggiunto parte del piano mansardato di una villetta a due piani e il tetto dell'appartamento adiacente. Le squadre intervenute sono riuscite a spegnere le fiamme in un’ora ma le operazioni di bonifica si sono protratte nella notte.