Cronaca | 09 gennaio 2026, 14:11

Ventimiglia in lutto per la morte del dottor Carlo Iachino

Conosciuto in città per la sua professione e per il suo impegno politico

Ventimiglia è in lutto per la morte, all'età di 75 anni, del dottor Carlo Maria Iachino.

Era molto conosciuto nella città di confine per la sua professione, era, infatti, specializzato in chirurgia generale, dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva e proctologia, è stato presidente del day surgery Italia e primario dell’ospedale San Martino di Genova, ma anche per il suo impegno politico volto a migliorare la sua città. Si era, infatti, candidato a sindaco nelle elezioni amministrative del 2014 ma all'epoca vinse Enrico Ioculano e così ricoprì il ruolo di consigliere comunale di minoranza. Viene ricordato da chi l'ha conosciuto, con grande stima, come una persona di grande umiltà, sempre disponibile e pronto ad aiutare tutti coloro che si rivolgevano a lui.

La città si stringe intorno alla moglie Patrizia, ai figli Valentina e Lorenzo 'Lollo' e ai nipoti in questo triste momento. Il funerale di Iachino verrà celebrato lunedì prossimo, il 12 gennaio, alle 11.30 nella chiesa di Sant'Agostino a Ventimiglia.

 

Elisa Colli

