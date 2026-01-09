Ventimiglia, bar Cristal chiuso per tre giorni: sospesa la licenza dopo controlli su pregiudicati, risse e droga

Gli agenti del Commissariato di Ventimiglia, coordinato dal Dirigente Vice Questore dott. Paolo Arena, ha dato esecuzione a un provvedimento di sospensione della licenza e chiusura temporanea per la durata di tre giorni del Bar Cristal di via Papa Giovanni XXIII. Il provvedimento, adottato dal Questore, si è reso necessario a seguito di una serie di accertamenti che hanno evidenziato come l’esercizio fosse divenuto un abituale luogo di ritrovo di soggetti pregiudicati, con precedenti per reati contro il patrimonio, la persona, nonché in materia di armi e stupefacenti.

In più occasioni tali soggetti si sono resi protagonisti di episodi di conflittualità, sfociati in aggressioni reciproche, creando una situazione di grave pregiudizio per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nel corso dei controlli effettuati dal personale della Polizia Amministrativa del Commissariato, con il supporto di altre Forze dell’Ordine e della Polizia Locale, è stata inoltre riscontrata la somministrazione di bevande alcoliche a persone in evidente stato di ubriachezza. Ulteriori verifiche hanno consentito di accertare, in alcune circostanze, la circolazione di sostanze stupefacenti all’interno del locale, con la conseguente contestazione amministrativa e la segnalazione per uso personale nei confronti di due avventori.

Il quadro è stato aggravato dalle numerose chiamate al numero di emergenza 112 NUE da parte di cittadini esasperati dai frequenti episodi di disturbo verificatisi sia all’interno che nelle immediate vicinanze del bar. L’Autorità ha disposto la chiusura temporanea dell’esercizio, ritenuta necessaria per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica.