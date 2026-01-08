Allenatore di Savate arrestato: dall'ordinanza emergono violenze fisiche, ma anche manipolazioni psicologiche

Violenze fisiche, ma anche manipolazioni psicologiche. Le tre ragazze, giovanissime, che hanno denunciato il maestro di arti marziali dopo anni di abusi, sono state convinte ad accettare condotte che avrebbero "sbloccato la mente" per "ottenere successi sportivi". Superando le violenze, secondo il loro allenatore, le atlete, come emerge dall'ordinanza del Gip Massimiliano Botti, avrebbero potuto affrontare qualsiasi difficoltà e diventare "femmine alfa".

Luigi Alessandri, 61 anni, residente a Ranzo nella Valle Arroscia, è indagato dalla Procura di Imperia per aver abusato di tre sue atlete, di cui due minorenni. L'allenatore e direttore tecnico dell’“A.S.D. Scuola di Ranzo” è stato posto agli arresti domiciliari che sono stati poi sostituiti con il divieto di avvicinamento alle vittime, con l’aggiunta del controllo tramite braccialetto elettronico ancora da applicare. Sulla delicata vicenda l'avvocata di Alessandri, Simona Carluccio, preferisce "non rilasciare dichiarazioni".

Alessandri era solito "fare battute che un allenatore non dovrebbe fare", commenti sulla forma fisica delle ragazze, con volgari apprezzamenti a sfondo sessuale, e a porre "domande personali" sulle loro "frequentazioni". Dalle carte emerge che "in alcune occasioni ha sussurrato all'orecchio della ragazza che gli 'faceva sangue'", mentre durante alcune sedute di allenamento, avrebbe persuaso le allieve "a sfilarsi il top e rimanere a seno scoperto allo scopo di superare i blocchi mentali".

L'uomo esigeva baci sulla bocca, anche con la lingua; pretendeva che i massaggi defaticanti avvenissero senza biancheria, fino a spingersi ad accarezzare le loro le parti intime. Convinceva le giovani a dormire nude nel letto con lui durante le trasferte; voleva essere accarezzato, senza fermarsi davanti al diniego e al pianto.

Dal 2022 fino al 2025, le ragazze avrebbero subito abusi e violenze, con conseguenze profonde sul piano psicologico e fisico: mal di stomaco ricorrenti, nervosismo, crisi di panico e stati d’ansia. Dai primi segnali di disagio che hanno insospettito i genitori si è arrivati, col tempo, alle confidenze delle figlie.