Bordighera, bollette salate di Rivieracqua: utenti uniscono le forze per fare reclami e ricorsi

Bollette di Rivieracqua troppo salate da pagare entro il 13 gennaio e così gli utenti di Bordighera decidono di unire le forze per intraprendere insieme ricorsi e reclami contro i conguagli esagerati. Intanto, gli interessati sabato prossimo, l'11 gennaio, alle 17.30 presso la sala ricreativa della parrocchia di Arma di Taggia in via San Francesco n. 156, parteciperanno a un incontro con un avvocato organizzato per avere informazioni riguardo ai ricorsi per decidere sul da farsi.

Gli utenti insoddisfatti per la 'botta' ricevuta, che va dai 200 a oltre 8mila euro, non sanno cosa fare, se pagare o no, e così hanno creato gruppi social, chat di gruppo, hanno contattato la Feder-consumatori, segnalato il caso a Striscia la Notizia e utilizzato il servizio gratuito predisposto da ARERA per segnalare un'ingiustizia e richiedere ragguagli circa la fondatezza, la composizione degli aumenti e la loro retroattività.

Sentita l'opinione del legale, valuteranno se fare ricorso, con un'eventuale raccolta firme, o una classe action. Intanto, la minoranza di Bordighera ha chiesto al sindaco di convocare un consiglio comunale monotematico sul tema mentre il primo cittadino, Vittorio Ingenito, ha chiesto ai legali del Comune di verificare, anche alla luce delle più recenti sentenze del Consiglio di Stato e della normativa europea, la legittimità delle bollette pervenute a cittadini e imprese.