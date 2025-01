Bordighera, bollette salate di Rivieracqua. Ingenito: "La decorrenza della tariffa unica è dal 2024 e non dal 2022"

"Domani mattina, alle 8, presso il Palazzo del Parco, si terrà una commissione consiliare convocata d'urgenza in cui verranno illustrati gli elementi in discussione, i documenti di studio e le soluzioni possibili in merito alla bollettazione Rivieracqua" - dice il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito in seguito alle bollette di Rivieracqua particolarmente salate giunte in questi giorni ai cittadini e alle imprese e alle conseguenti proteste collettive.

"Oltre alle recenti sentenze del Consiglio di Stato e della Cassazione verrà illustrato anche il decreto n. 11 del 15 marzo 2024 del Commissario ad acta dell’Ato idrico imperiese, nel quale viene testualmente previsto che 'In ragione delle intervenute acquisizioni da parte di Rivieracqua S.p.A. delle strutture del S.I.I. delle ex gestioni comunali di Bordighera e di Pieve di Teco si renda indispensabile l'applicazione della tariffa unica a partire dal corrente anno'" - svela il sindaco Ingenito - "Secondo tale decreto per il comune di Bordighera e di Pieve di Teco la decorrenza della tariffa unica sarebbe dal 2024 e non dal 2022".

Una commissione consiliare che sarà aperta alla cittadinanza. "La riunione di domani avrà luogo al Palazzo del Parco proprio per consentire la partecipazione di tutti i cittadini interessati" - sottolinea il primo cittadino - "La seduta sarà comunque registrata ed eventualmente potrà anche essere vista in differita sul canale YouTube del comune di Bordighera".