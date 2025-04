'Raid nelle frazioni' di Ventimiglia, intervento a Villatella e a Sealza (Foto)

I 'raid nelle frazioni' di Ventimiglia proseguono. Dopo i primi cinque interventi a Bevera, a Trucco, a Calvo, a Latte e a Torri, si è svolta sabato una pulizia generale straordinaria a Villatella e Sealza.

Prosegue, perciò, il nuovo piano di pulizia a fondo delle frazioni della città di confine sollecitato dall'Amministrazione comunale che vede impegnate pattuglie straordinarie di Teknoservice nella pulitura di vicoli, strade, piazze e valloni. "A Villatella e a Sealza si è svolto il sesto 'Raid nelle frazioni'" - fanno sapere il sindaco Flavio Di Muro e l'assessore Domenico Calimera - "Entrambe le frazioni sono state oggetto di un imponente intervento di Teknoservice, con sfalci nei carugi, vie e piazzette, successiva sanificazione, lavaggio a fondo e spazzamento manuale e meccanico".

L'attività di sanificazione, di lavaggio e di pulizia generale proseguirà sabato prossimo a Varase. "Un'iniziativa che ha voluto questa amministrazione per essere presente in ogni frazione e località di Ventimiglia per ascoltare e confrontarsi con la cittadinanza sulle problematiche quotidiane e soprattutto per fare azioni concrete di pulizia" - dicono il primo cittadino e l'assessore alle Politiche Ambientali, al Ciclo dei Rifiuti, al Ciclo delle Acque, alle Frazioni, al Verde Pubblico e ai Cimiteri- "Il prossimo appuntamento sarà sabato 12 aprile a Varase".