'Raid nelle frazioni' di Ventimiglia, abitanti di Calvo soddisfatti della pulizia straordinaria

Cittadini soddisfatti per la pulizia generale straordinaria a Calvo, frazione di Ventimiglia. Sabato pattuglie straordinarie di Teknoservice sono, infatti, state impegnate nella pulitura di vicoli, strade e piazze.

Gli abitanti e il comitato di quartiere di Calvo – San Pancrazio, presieduto da Sebastien Muratore, desiderano, perciò, ringraziare pubblicamente l'Amministrazione Di Muro per l'iniziativa dei 'raid nelle frazioni'. "Siamo contenti della pulizia straordinaria nella nostra frazione" - commentano gli abitanti di Calvo - "Erano anni che non accadeva. Desideriamo ringraziare l'Amministrazione comunale per l'impegno e l'attenzione rivolta alla frazione di Calvo. Ci auguriamo che in futuro siano previsti altri interventi simili e che quello di sabato scorso non sia solo un intervento isolato".

"Siamo grati all'Amministrazione Di Muro anche per aver sbloccato gli 'impedimenti burocratici' rendendo così possibile il completamento e l'apertura dell'atteso parcheggio" - sottolinea Sebastien Muratore, presidente del comitato di quartiere di Calvo/San Pancrazio - "Siamo contenti, come comunità, dei risultati ottenuti finora dal lavoro svolto dall'Amministrazione comunale, abbiamo creato un bel rapporto di collaborazione e speriamo di poter migliorare insieme la nostra amata frazione".