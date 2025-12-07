Taggia, via libera della Giunta al progetto Iperceramica: contributo straordinario di 41 mila euro

Il Comune di Taggia ha approvato un nuovo passo decisivo nell’iter urbanistico che riguarda il progetto di Iperceramica per la realizzazione di un fabbricato destinato alla vendita e deposito di merci speciali in via Aurelia Ponente. Con una delibera approvata lo scorso 11 novembre, la Giunta ha preso atto della richiesta presentata dalla società e ha confermato le condizioni per il prosieguo della procedura che porterà il tema in Consiglio comunale.

La decisione arriva dopo la nota inviata da Iperceramica al Comune a inizio ottobre, con cui la società confermava la disponibilità a rispettare i requisiti fissati dalla precedente delibera, presentando i conteggi del contributo straordinario e chiedendo una rapida prosecuzione dell’iter.

Il contributo straordinario e le opere richieste. Nel documento trasmesso alla Giunta, Iperceramica ha quantificato il contributo straordinario previsto dalla normativa regionale in 41.050 euro, definito come il maggior valore generato dalla variante urbanistica intervenuta sull’area oggetto del progetto.

La Giunta ha preso atto della quantificazione e l’ha confermata nella propria deliberazione. Un altro capitolo riguarda le opere pubbliche esterne al lotto. Il Comune ha ribadito che la società dovrà partecipare alla realizzazione della viabilità interna al complesso Revelli, intervento dal valore complessivo di 225 mila euro, ritenuto elemento necessario per l’interesse pubblico della proposta e per completare la rete viaria del quartiere.

Iperceramica aveva espresso disponibilità a concorrere all’opera tramite gli oneri di urbanizzazione primaria, ma la Giunta ha confermato che l’intervento è parte integrante della convenzione urbanistica.

Aree pubbliche e monetizzazioni- L’azienda ha inoltre accettato la monetizzazione delle aree a verde pubblico per 207 mq, pari a 36.640 euro, come richiesto dall’amministrazione.

Nella delibera viene stabilito anche che, per quanto riguarda la viabilità pubblica e i parcheggi pubblici accessibili tramite la stessa, questi dovranno essere ceduti al Comune a semplice richiesta dell’ente o monetizzati e successivamente ceduti con restituzione del valore.

La società ha chiesto inoltre che siano regolarizzate in sede di convenzione urbanistica le aree di sua proprietà che già svolgono funzione di viabilità pubblica.

Il prossimo passaggio: il Consiglio comunale. La Giunta ha deliberato di trasmettere la pratica al prossimo Consiglio comunale per l’approvazione finale della variante urbanistica, dichiarando inoltre l’atto immediatamente eseguibile.

Iperceramica aveva sollecitato una trattazione in tempi rapidi, rilevando nella nota che i termini di legge risultavano superati e chiedendo che l’iter venisse concluso al più presto.

Con questo ulteriore passaggio amministrativo, si avvicina quindi la fase conclusiva di un progetto che comporta opere urbanistiche esterne al lotto, monetizzazioni, contributi economici e una convenzione urbanistica che dovrà regolare i rapporti tra società e Comune. L’ultimo passaggio spetterà ora al Consiglio comunale, chiamato a dare l’assenso definitivo alla variante.