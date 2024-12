Ventimiglia, la comunità addobba il centro storico: spunta un albero di Natale con oltre 400 palline realizzate all’uncinetto

Un albero di Natale coloratissimo composto da più di 400 palline realizzate all’uncinetto abbellirà il centro storico di Ventimiglia durante le festività natalizie. L'accensione delle luci è prevista oggi pomeriggio, l'8 dicembre, alle 17 in piazza della Cattedrale a Ventimiglia Alta.

Un'iniziativa proposta dall’associazione “Tra le porte antiche” e accolta dalla comunità con grande entusiasmo. "L’albero è frutto di grande collaborazione e sinergia tra gli abitanti della comunità. Molte signore del posto, con le loro laboriose e capaci mani, si sono adoperate per realizzare le palline dimostrando sapienti abilità manuali e una grande creatività. Altri, invece, si sono occupati della progettazione e della realizzazione della struttura portante mentre numerose persone hanno offerto un contributo economico permettendo di acquistare il materiale necessario" - fa sapere l'associazione 'Tra le porte antiche' - "Insomma, si può proprio affermare che, quest’anno, l’albero è di tutti i cittadini; la sua creazione ha fatto emergere la voglia di partecipazione e di aggregazione ed è nata l’idea di cercare una sede dove potersi incontrare per lavorare ancora insieme, scambiare idee e progetti, magari insegnando l’arte dell’uncinetto a chi ne è ancora digiuno".

La comunità ha contribuito attivamente per abbellire il centro storico. "L'opera è stata collocata in piazza della Cattedrale, luogo scelto perché è il cuore della città alta, primo impatto accedendo da Porta Nuova e punto di partenza della principale via Garibaldi" - sottolinea l'associazione 'Tra le porte antiche' - "Vi invitiamo, quindi, a venire a vedere il nostro albero di Natale e ammirare le trame colorate dei suoi addobbi, sapendo che dietro ogni pallina c’è una mano che l’ha lavorata e una storia da raccontare. Altre associazioni e comitati hanno lavorato con grande impegno per addobbare tutto il centro storico. Nelle vie e nelle piazze si possono ammirare le decorazioni realizzate dalla gente del posto, riciclando materiali e tessuti, luci e festoni. Tutto è stato messo a disposizione dalla comunità per realizzare un suggestivo ambiente natalizio. Un bell’esempio di quanto si possa fare unendo le forze e l’entusiasmo".