"A febbraio saranno recuperati i dati negativi di gennaio": l'Assessore regionale commenta i dati sul turismo

“I dati di febbraio sono positivi in tutta la Liguria e si sono recuperati quelli negativi di gennaio”: sono queste le parole di Augusto Sartori, Assessore regionale al Turismo che, nella giornata di ieri, ha fatto visita agli albergatori e agli operatori del commercio di Sanremo.

Con lui abbiamo analizzato la situazione e, in particolare, i numeri purtroppo negativi di gennaio: “Sicuramente i primi mesi non sono particolarmente attendibili per il resto dell’anno, ma le previsioni per i prossimi ponti del 25 aprile e 1° maggio e per le prenotazioni di agosto, ci fanno presagire un 2024 in sintonia con gli ultimi due anni. Ci auguriamo di fare, per il terzo anno consecutivo, il record di presenze, magari confortato da un turismo di qualità, sempre più destagionalizzato e che punta anche molto sull’entroterra”.

Dagli operatori del turismo ponentino, che amplificano le proteste dei clienti, vengono rilanciati nuovamente i problemi dell’autostrada: “Purtroppo non sono io il destinatario principale del problema ma, la settimana scorsa, abbiamo avuto un incontro con l’Amministratore della società Autostrade. Sappiamo quanto la A10 sia una ‘croce’ per il turismo di questa parte della Liguria. Dobbiamo essere sempre più facilmente raggiungibili anche se, purtroppo, non sono cose che dipendono da Regioni, Province e Comuni. Noi abbiamo lavorato molto sul trasporto dei treni, rinnovando interamente la flotta che era tra le più vecchie d’Italia, dove siamo al secondo posto per la qualità dei convogli”

E su Sanremo? “La città ha un clima ed eventi importanti 365 giorni all’anno, con un turismo vincete per 12 mesi. Un po’ come nel resto della Liguria dove, nel 2022 e nel 2023 si sono superati i numeri pre Covid. Bisogna migliorare ogni anno, non solo come quantità ma anche come qualità, puntando al mercato internazionale, visto che gli stranieri hanno superato gli italiani”.