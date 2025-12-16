Dolceacqua, pranzo di Natale per l'associazione nazionale insigniti onorificenze cavalleresche di Ventimiglia (Foto)

Momento conviviale per l'associazione nazionale insigniti onorificenze cavalleresche della delegazione intercomunale di Ventimiglia. Si è, infatti, svolto nel fine settimana presso il ristorante Rio del Mulino a Dolceacqua, in via provinciale per Rocchetta Nervina, il tradizionale pranzo natalizio.

Un'occasione per stare insieme, mangiare bene e scambiarsi gli auguri di Natale. Tra i presenti vi era anche il delegato cav. uff. e consigliere comunale a Ventimiglia Gaetano Scullino.

Organizzato dal direttivo, il tradizionale convivio di Natale di ANIOC ha così riunito uomini e donne per un sereno momento conviviale in vista delle festività natalizie.