 / Eventi

Eventi | 16 dicembre 2025, 10:47

Dolceacqua, pranzo di Natale per l'associazione nazionale insigniti onorificenze cavalleresche di Ventimiglia (Foto)

Presente anche il consigliere comunale Gaetano Scullino

Dolceacqua, pranzo di Natale per l'associazione nazionale insigniti onorificenze cavalleresche di Ventimiglia (Foto)

Momento conviviale per l'associazione nazionale insigniti onorificenze cavalleresche della delegazione intercomunale di Ventimiglia. Si è, infatti, svolto nel fine settimana presso il ristorante Rio del Mulino a Dolceacqua, in via provinciale per Rocchetta Nervina, il tradizionale pranzo natalizio.

Un'occasione per stare insieme, mangiare bene e scambiarsi gli auguri di Natale. Tra i presenti vi era anche il delegato cav. uff. e consigliere comunale a Ventimiglia Gaetano Scullino.

Organizzato dal direttivo, il tradizionale convivio di Natale di ANIOC ha così riunito uomini e donne per un sereno momento conviviale in vista delle festività natalizie.

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium