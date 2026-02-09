Il Tartufo Nero del Cuneese incontra il mare a Sanremo: un viaggio di sapori tra Alpi e Riviera (Foto e Video)

Sanremo ha fatto da palcoscenico a un incontro d’eccellenza tra terra e mare, tradizione e innovazione. Nella prestigiosa cornice dell’Hotel Europa Palace, si è svolto l’evento stampa “Il Tartufo Nero incontra il mare. Sapori ed esperienze dalle Alpi di Cuneo al Mar Ligure”, iniziativa promossa dall’ATL del Cuneese e realizzata con il co-finanziamento della Regione Piemonte. Protagonista assoluto della giornata è stato il Tartufo Nero del Cuneese, prodotto simbolo di una cultura gastronomica radicata nella storia locale e oggi sempre più centrale nella promozione turistica e identitaria del territorio. L’evento rientra nel progetto “Un viaggio sensoriale alla ricerca e scoperta del Tartufo Nero”, nato per valorizzare la produzione locale e formare operatori del turismo, della ristorazione e dell’accoglienza sulle corrette modalità di utilizzo e racconto del prodotto.

La giornata si è aperta con un momento formativo all’Istituto di Istruzione Superiore “E. Ruffini – D. Aicardi” di Arma di Taggia, dove studenti e futuri professionisti della ristorazione hanno partecipato a una lezione didattica e a una sessione di analisi sensoriale del Tartufo Nero, condotta da un giudice del Centro Nazionale Studi del Tartufo di Alba. Un’occasione di approfondimento tecnico e culturale per conoscere caratteristiche, valore gastronomico e utilizzo consapevole di questa eccellenza. «Ringraziamo la Preside Maria Grazia Bianco per aver accolto con entusiasmo la nostra proposta formativa, offrendo agli studenti un’opportunità concreta di crescita professionale», ha dichiarato Gabriella Giordano, Presidente dell’ATL del Cuneese. «Dopo aver promosso il Tartufo Nero sul nostro territorio, quest’anno lo abbiamo portato anche in Liguria».

Nel pomeriggio, l’attenzione si è spostata all’Europa Palace per il cuore dell’evento: analisi sensoriale e show cooking, con protagonisti due chef d’eccezione. Da un lato Alessandro Schiavon, Executive Chef dell’hotel e interprete della cucina ligure contemporanea; dall’altro Andrea Serale, giovane talento piemontese, membro della Nazionale Italiana Cuochi e testimonial del progetto. «Siamo orgogliosi di poter contare su un talento come Andrea Serale», ha sottolineato il Direttore dell’ATL del Cuneese Daniela Salvestrin, ricordando il suo percorso, dai successi come miglior allievo degli istituti alberghieri italiani alle recenti affermazioni nelle competizioni internazionali. «La sua testimonianza è un esempio concreto di passione e dedizione per quasi 150 giovani».

Luca Lombardi assessore al Turismo di Regione Liguria: "Nell'ambito dell'accordo di collaborazione tra le Regioni Liguria e Piemonte, che abbiamo sottoscritto ad ottobre al TTG Travel Experience di Rimini, lavorare in sinergia ci permette di rafforzare l’immagine turistica delle nostre regioni e generare ricadute concrete per i territori. Insieme al collega Bongioanni stiamo lavorando per presentarci con uno stand condiviso all'Eicma di Milano, l'Esposizione internazionale delle moto”.

I due chef hanno dato vita a un dialogo gastronomico tra mare e montagna, esaltando il Tartufo Nero del Cuneese in piatti raffinati e creativi, accompagnati dai vini dell’azienda vitivinicola L’Autin di Barge e da eccellenze liguri come l’olio Roi di Badalucco. La giornata si è conclusa con una presentazione della destinazione turistica Cuneese, alla presenza di autorità piemontesi e liguri, ribadendo il ruolo del Tartufo Nero come ambasciatore di un territorio ricco di storia, sapori e opportunità turistiche. Un evento che ha saputo raccontare, attraverso il gusto, l’incontro armonico tra Alpi e Riviera, confermando il valore della collaborazione tra territori e culture gastronomiche diverse ma complementari.