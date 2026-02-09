Sanremo accoglie il “NO FLAG – The Real Network”, il format milanese sbarca alla Cave Art & Music Club

In occasione della settimana della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana, il format NO FLAG – The Real Network arriva a Sanremo con una special edition ospitata presso La Cave Art & Music Club, storica venue a pochi passi dall’Ariston e da sempre dedicata alla musica e alla sperimentazione artistica.

Nato a Milano, NO FLAG è un format live interattivo che unisce musica, creatività e networking, mettendo al centro la partecipazione attiva del pubblico. Dopo il successo delle prime edizioni milanesi, il progetto sceglie Sanremo come tappa strategica, inserendosi nel momento più significativo dell’anno per l’industria musicale italiana e internazionale.

La serata proporrà un’alternanza di performance dal vivo di artisti emergenti e momenti di interazione diretta, trasformando il live in uno spazio di incontro tra artisti, pubblico e professionisti del settore. Al termine di ogni esibizione, i presenti potranno esprimere la propria reazione tramite un sistema di votazioni online, scegliendo tra due opzioni:

MATCH : interesse, affinità o desiderio di collaborare

: interesse, affinità o desiderio di collaborare PEST: stile non affine, ma con potenziale di confronto o crescita

Il sistema permetterà inoltre di indicare la tipologia di collaborazione desiderata – dalla produzione musicale alle collaborazioni artistiche, fino ad attività visual, promozione o management – con l’obiettivo di favorire connessioni che possano proseguire oltre la singola serata.

La Sanremo Edition di NO FLAG si presenta così come un appuntamento dedicato alla relazione tra musica e persone, in un contesto che durante la settimana del Festival diventa un vero crocevia per artisti, addetti ai lavori e pubblico proveniente da tutta Italia.

Dettagli dell’evento

Data: venerdì 27 febbraio

Luogo: La Cave Art & Music Club – Salita Pescio 18, Sanremo

Orario: dalle 20:00 alle 00:00

Un’occasione per vivere la musica in modo nuovo, partecipativo e creativo, nel cuore della città del Festival.