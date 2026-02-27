 / Eventi

Eventi | 27 febbraio 2026, 20:48

76° Festival di Sanremo: le foto in diretta della quarta serata dall'Ariston (foto)

Ospiti della serataBianca Balti, Vincenzo Schettini e Caterina Caselli

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Al via la quarta e penultima serata del 76° Festival di Sanremo. 30 cantanti in gara si esibiranno sul palco dell’Ariston con i loro ospiti. Al termine della serata sarà annunciato il vincitore della serata Cover che non influirà però sulla votazione finale.

Ad accompagnare il direttore artistico, Carlo Conti, e la co-conduttrice, Laura Pausini, gli ospiti della quarta serata: Bianca Balti, Vincenzo Schettini e Caterina Caselli.

Alessandro Siani è l'ospite a sorpesa di Carlo Conti. L'attore comico accompagna gli artisti nel corso della serata. 

Consegnato durante la serata il Premio alla carriera che la Città di Sanremo a Caterina Caselli che sessant'anni fa si esibì con "Nessuno mi può giudicare". 

Nonostante le polemiche dopo le dichiarazioni al podcast di Gianluca Gazzoli, Vincenzo Schettini è salito sul palco dell'Ariston. L'obiettivo portare un messaggio ai giovani contro l'uso delle droghe. Un intervento che sui social ha già diviso gli animi. 

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Foto Duilio Rizzo

Chiara Gallo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium