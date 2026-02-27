76° Festival di Sanremo: le foto in diretta della quarta serata dall'Ariston (foto)

Al via la quarta e penultima serata del 76° Festival di Sanremo. 30 cantanti in gara si esibiranno sul palco dell’Ariston con i loro ospiti. Al termine della serata sarà annunciato il vincitore della serata Cover che non influirà però sulla votazione finale.

Ad accompagnare il direttore artistico, Carlo Conti, e la co-conduttrice, Laura Pausini, gli ospiti della quarta serata: Bianca Balti, Vincenzo Schettini e Caterina Caselli.



Alessandro Siani è l'ospite a sorpesa di Carlo Conti. L'attore comico accompagna gli artisti nel corso della serata.

Consegnato durante la serata il Premio alla carriera che la Città di Sanremo a Caterina Caselli che sessant'anni fa si esibì con "Nessuno mi può giudicare".

Nonostante le polemiche dopo le dichiarazioni al podcast di Gianluca Gazzoli, Vincenzo Schettini è salito sul palco dell'Ariston. L'obiettivo portare un messaggio ai giovani contro l'uso delle droghe. Un intervento che sui social ha già diviso gli animi.