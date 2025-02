Sanremo: terminato il consiglio comunale di febbraio di Sanremo, tra nuovi ingressi e regolamenti aggiornati, con sguardo al Festival

Archiviato il capitolo Festival, l'amministrazione di Sanremo è tornata a riunirsi per il consiglio comunale.

Una seduta che si è concetrata principalmente su questioni relative a regolamenti, sia di carattere squisitamente locale sia per questioni che riguardano anche le città limitrofe, come l'adesione al GECT "Alpi del Mare" e le modifiche allo statuto di Riviera Trasporti.

L'aspetto più importante però ha riguardato la notizia arrivata nelle ore precedenti, che ha indicato nel 22 maggio la data in cui si saprà la risposta del Consiglio di Stato per il Festival di Sanremo, situazione su cui il sindaco Alessandro Mager è intervenuto, annunciando una riunione di giunta in programma settimana prossima in merito.

La seduta è stata anticipata dal question time in cui il consigliere Antonino Consiglio ha chiesto agli assessori delucidazioni in merito alle situazioni di Casa Serena e via Margotti, ricevendo risposta che entrambe le questioni sono nell'agenda della giunta, pronta a iniziare i lavori.

Il primo punto afforntato però è stato quello dell'ingresso tra i consiglieri di Elisa Balestra, che subentra al dimissionario Luca Lombardi. Pratica che come c'era da aspettarsi non ha affrontato alcuna difficoltà, con la nuova consigliera che fin da subito è diventata operativa.

Affrontata questa prima questione, subentrata nel dibattito consiliare durante l'ultima settimana, si è passati all'approvazione della Carta della Viabilità Storica, strumento che punta al recupero delle antiche strade cittadine, tramite la messa a disposizione di un cofinanziamento, a seconda del lavoro svolto.

Si è poi passati alla discussione del Programma Annuale delle Manifestazioni 2025, che per la prima volta è passato in discussione tra i consiglieri comunali, con soddisfazione sia da parte della maggioranza che della minoranza, le quali già nel corso della commissione consiliare dedicata hanno fatto dei suggerimenti e proposte per migliorare ulteriormente quanto presentato, che l'assessore al turismo Alessandro Sindoni ha detto prenderà in considerazione in sieme al suo ufficio. Parte della minoranza ha abbandonato l'aula una volta terminata la votazione (eccezion fatta per Consiglio, Balestra e Monica Rodà).

Poi è stata la volta delle pratiche "extra comunali", ovvero l'adesione al Gect e il nuovo statuto di Rt, questioni dibattute anche nei consigli comunali delle altre città della provincia: pratiche di carattere tecnico per cui è arrivata l'approvazione.

Infine sono state affrontate alcune questioni relative al bilancio, in primis l'inclusione dell'avanzo vincolato 2024 nel bilancio 2025-2027, passando poi per il riconoscimento di un debito, legato a spese legali del Comune.

Ultimo aspetto ha riguardato alcune modifiche al regolamento per il Canone Patrimoniale di Occupazione del Suolo Pubblico per il 2025, con un emendamento presentato dal consigliere Marco Cassini (che nella presentazione dell'emendamento è stato assistito dal collega Luca Marvaldi) in merito all'occupazione delle strisce blu dei parcheggi da parte degli esercizi commerciali.

Poco prima del termine del consiglio è giunto tra il pubblico anche l'assessore Lombardi, per un saluto ai suoi ormai ex colleghi. A lui Consiglio ha voluto dedicare un breve discorso di stima, sottolineando il lavoro da lui fatto nel corso degli anni.