Sanremo: successo per la presentazione in consiglio del calendario manifestazioni

Manca solo la standing ovation per suggellare il successo della presentazione del calendario manifestazioni effettuato durante il consiglio comunale dall'assessore al turismo di Sanremo Alessandro Sindoni.

Già durante la commissione consiliare era stato fatto applauso alla discussione della pratica, novità per i consiglieri. Una novità che è stata ben accolta da tutti, sia dai componenti della maggioranza che dell'opposizione, i quali hanno speso interventi per ringraziare l'assessore. "Un calendario all'altezza della città" il commento che riassume quanto affermato dai consiglieri nei loro interventi. Il tutto anche a fronte del fianziamento che è stato approvato per questo 2025, che sarà di circa 2 miloni di euro, a fronte delle cifre precedenti che erano all'incirca meno della metà.

Solo il consigliere leghista Daniele Ventimiglia ha sollevato nel suo intervento alcune perplessità in merito alla situazione a livello strutturale della città, senza però per questo contestare, ma con un intervento mirato a incentivare a un miglioramento. Anche dai componenti della minoranza Massimo Rossano e Antonino Consiglio sono arrivati interventi in tal senso.

Tra i suggerimenti lanciati anche uno del presidente del consiglio Alessandro Il Grande, secondo il quale la città dovrebbe puntare su due aspetti legati alla musica: Area Sanremo, che potrebbe essere un importante traino turistico, per cui anche gli assessori Sindoni ed Enza Dedali si sono detti concordi, e l'istituzionalizzazione della posa della targa del vincitore del Festival, una tradizione locale che troppo spesso passa in sordina, seppure si tratti di un momento commemorativo importante che, afferma il presidente, meriterebbe maggiore considerazione.

Tra gli eventi principali previsti nei prossimi mesi ci sono:

- Sanremo in Fiore

- Milano-Sanremo

- Festival del rugby

- Festa della musica

- Festa dello sport

- Sanremo padel tour

- 72° rallye di Sanremo

- Premio Tenco

- Urban downhill Sanremo

- Sanremo marathon