Patto del Lavoro nel Turismo protagonista al Festival: a Villa Ormond focus su occupazione e imprese

Grande successo di pubblico al convegno organizzato da Regione Liguria, Ordine dei Consulenti del Lavoro di Imperia e Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro di Imperia dal titolo “Patto del Lavoro nel settore Turismo 2026: continuità occupazionale e sostegno alle imprese” svoltosi questa mattina a Villa Ormond. Sono intervenuti, tra gli altri, l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi e il senatore Gianni Berrino.

“Il tema trattato oggi è coerente con la settimana che stiamo vivendo perché il Festival di Sanremo genera lavoro - ha detto l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi - Infatti, secondo l’analisi economica condotta da EY, il Festival di quest'anno attiva complessivamente più di 1.300 posti di lavoro. E ciò si riflette sulle strutture ricettive e su tutto l'indotto turistico visto l'elevatissimo numero di presenze in città di artisti, maestranze, giornalisti e fans. In questo contesto i bonus del Patto del Lavoro, che Regione Liguria eroga annualmente alle imprese private del settore turistico, sono risorse sempre più apprezzate perché aiutano a stabilizzare gli operatori dando certezze di un futuro lavorativo e fanno crescere la qualità dei servizi offerti ad una clientela che diventa sempre più esigente. Per quest'anno abbiamo a disposizione 6 milioni di euro: in continuità con lo scorso anno vengono riconosciuti bonus da 2.500 euro per assunzioni di durata pari o superiore agli 8 mesi per attività nell’accoglienza e nell’ospitalità, e di durata pari o superiore ai 7 mesi per gli stabilimenti balneari e soprattutto bonus da 8.000 euro per le assunzioni a tempo indeterminato. Inoltre è previsto un sostegno da 8.000 euro al comparto della ristorazione esclusivamente a fronte della stipula di contratti a tempo indeterminato”.

"Il convegno organizzato dai consulenti del lavoro e dall'assessorato al turismo regionale è stato l’occasione per fare i complimenti alla Regione Liguria e all'assessore Lombardi per i miglioramenti apportati al Patto del Lavoro nel Turismo in alcuni punti cardine: un Patto che servirà molto all'occupazione e alla qualità del turismo - ha dichiarato il senatore Gianni Berrino - Questo incontro è stato anche l'occasione per rimarcare la grande collaborazione tra i consulenti del lavoro e le istituzioni. Ho evidenziato infine l'attività svolta in Commissione lavoro in Senato a favore di modifiche migliorative di alcune leggi grazie ai consigli propositivi dell’ associazione dei consulenti del lavoro".

"Quello di oggi è stato un evento importante che ha messo il turismo al centro del diritto al lavoro – ha concluso Carlo Cavalleri, consulente del lavoro ed esperto della Fondazione Studi – il Patto della Lavoro nel Turismo di Regione Liguria porta benefici alle aziende con contributi importanti sia per rivedere i contratti già esistenti sia per inserire i giovani nel mondo lavorativo e nello specifico in questo importante comparto economico per il nostro territorio".