Riapre a Sanremo la storica Libreria Garibaldi con Mondadori Store: evento e firmacopie con Luca Bianchini

Sanremo ritrova uno dei suoi storici presidi culturali: riapre la Libreria Garibaldi, ora sotto l’insegna Mondadori Store, con un evento inaugurale aperto al pubblico e la partecipazione dello scrittore Luca Bianchini. L’appuntamento è fissato per le ore 17:30, quando si terrà il tradizionale taglio del nastro alla presenza delle autorità locali, seguito dal firmacopie dell’ultimo romanzo di Bianchini, “Le ragazze di Tunisi”. Un momento pensato per celebrare non solo la riapertura, ma anche il ritorno di un luogo simbolo della vita culturale cittadina.

Il punto vendita, situato nel cuore di Sanremo a pochi passi dal Teatro Ariston, si presenta completamente rinnovato pur mantenendo l’identità storica della libreria. Lo spazio si estende su 70 metri quadrati e propone un catalogo di circa 13.000 titoli, che spaziano dai grandi classici ai bestseller contemporanei, includendo narrativa, saggistica e testi scolastici. A gestire la libreria sono Nadia Schiavini e Fabio Lagiannella, affiliati Mondadori Store, che sottolineano l’importanza del progetto: “Dopo l’incredibile viaggio di Claudio e Paola, storici proprietari del punto vendita per oltre 27 anni, siamo orgogliosi di prendere in mano la gestione della celebre Libreria Garibaldi. Con l’affiliazione a Mondadori Retail, abbiamo avuto la possibilità di riaprire, dopo due mesi di inattività, un presidio culturale di fondamentale importanza per il territorio e la collettività”.

Il nuovo store punta a diventare un punto di riferimento dinamico per la cultura locale, ospitando presentazioni di libri, laboratori creativi e collaborazioni con realtà teatrali cittadine, come il Teatro del Casinò e il Teatro Ariston. Particolare attenzione è riservata alla varietà dell’offerta: dalla letteratura per ragazzi, con libri illustrati e giochi didattici, fino agli spazi dedicati a manga, fumetti e romance, uno dei generi più apprezzati dal pubblico. Completano l’offerta prodotti di cartoleria, gadget e gift card, pensati per soddisfare tutte le fasce di lettori.

Con questa riapertura, la Libreria Garibaldi torna così a essere un luogo di incontro, scoperta e promozione della lettura, rilanciando il proprio ruolo nel tessuto culturale di Sanremo.