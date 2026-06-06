Valentina Terrenzi trionfa a "Danzare per la Vita": la Dance in Motion di Sanremo conquista il Teatro del Casinò

La Dance in Motion di Sanremo torna a casa con il bottino pieno. La scuola di danza diretta da Simona Tovoli e Chiara Napoli ha partecipato venerdì 28 maggio a "Danzare per la Vita", concorso e rassegna di giovani talenti andato in scena al Teatro del Casinò di Sanremo, raccogliendo riconoscimenti in quasi tutte le sezioni in gara.

Il risultato più prestigioso porta la firma di Valentina Terrenzi, che si aggiudica il Premio Assoluto della manifestazione con "Human Condition", coreografia firmata da Napoli e Martini. La stessa Terrenzi vince poi anche la sezione Contemporaneo, mentre la scuola nel suo complesso si piazza seconda per l'intero lavoro di contemporaneo presentato in scena — corsi Avanzato e Intermedio — con coreografie di Martini, Carbone e Napoli.

Nella sezione Giovani Talenti, primo posto per Nina Mesto con "Catching the Beauty" (coreografia Tovoli); secondo posto per il trio formato da Nina Mesto, Ludovica Garozzo e Amelia Azarova con "Figlie della Tempesta" (coreografia Carbone-Tovoli-Napoli).

«Siamo felicissime di vedere spiccare i nostri allievi e le nostre coreografie, ancora una volta tra i lavori più apprezzati dalla giuria», commentano le direttrici, supportate dai coreografi Fabio Martini e Andrea Cristina Carbone. Un risultato che arriva dopo 21 anni di lavoro a Sanremo, costruito giorno dopo giorno sulla cura della tecnica, dell'espressività e dei rapporti umani.

Per chi volesse vedere la Dance in Motion in scena, l'appuntamento è al Teatro Ariston il 19 giugno alle 20, per uno spettacolo che promette di essere coinvolgente.