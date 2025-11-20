Sanremo: al via il progetto esecutivo da 400 mila euro per la riqualificazione del Parco di Villa Mercede

Il Comune di Sanremo ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione e il recupero del parco cittadino di Villa Mercede, un intervento dal valore complessivo di 400.000 euro destinato a restituire nuova vita a una delle aree verdi più significative della città. La Determinazione Dirigenziale n. 5217 del 17 novembre 2025 ─ pubblicata all’Albo Pretorio ─ dà infatti il via alle fasi operative che porteranno all’appalto dei lavori.

Il finanziamento arriva in larga parte dal Fondo Strategico Regionale della Regione Liguria, che sostiene il progetto con 380.000 euro, mentre i restanti 20.000 euro sono coperti da fondi comunali. Contestualmente, l’Amministrazione ha affidato all’architetto Francesca Buccafurri l’incarico professionale di Direzione dei lavori, per un importo complessivo di 30.467,75 euro. La professionista è la stessa che ha redatto il progetto esecutivo. Il progetto prevede interventi di recupero, miglioramento degli spazi, nuovi impianti di illuminazione, sistemazione delle aree verdi e adeguamenti infrastrutturali, secondo gli elaborati tecnici validati dal Responsabile Unico del Progetto, architetto Giulia Barone.

Per l’aggiudicazione dei lavori, stimati in 288.545,04 euro al netto di IVA e oneri della sicurezza, il Comune ha scelto una procedura aperta telematica, con criterio del prezzo più basso e possibile esclusione automatica delle offerte anomale, tramite la piattaforma digitale Maggioli – Appalti&Contratti. Le imprese interessate dovranno effettuare un sopralluogo obbligatorio, vista la delicatezza dell’area in prossimità di una villa storica vincolata. La consegna dei lavori dovrà avvenire entro il 16 giugno 2026, pena la perdita del finanziamento regionale, motivo per cui sono stati previsti termini abbreviati per la presentazione delle offerte.

L’intervento rientra nella programmazione triennale delle opere pubbliche del Comune (2025–2027) e rappresenta un passo decisivo verso la valorizzazione del patrimonio verde cittadino.