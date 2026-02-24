Imperia ospita il workshop “Visibilità 3.0”: il mercato immobiliare entra nell’era dell’Intelligenza Artificiale

Il mercato immobiliare sta attraversando una rivoluzione senza precedenti: oggi la semplice presenza sul web non è più sufficiente per restare competitivi. Per affrontare le sfide della "Visibilità 3.0" e dell’integrazione dell’Intelligenza Artificiale, si terrà a Imperia un workshop strategico dedicato ai professionisti del settore.

L’appuntamento è fissato per giovedì 26 febbraio 2026, alle ore 14:30, presso la sala multimediale della Camera di Commercio di Imperia. L'evento, fruibile sia in presenza che in modalità online, nasce con l'obiettivo di fornire alle agenzie immobiliari un vantaggio operativo concreto rispetto ai competitor.

Perché partecipare: dai motori di ricerca ai motori di risposta

Nel corso dell’incontro verrà chiarito come il concetto di presenza online stia evolvendo: dai motori di ricerca tradizionali ai nuovi motori basati sull’intelligenza artificiale, capaci di interpretare contesto, intenzioni e bisogni degli utenti. In questo scenario, molte delle strategie utilizzate fino ad oggi risultano sempre meno efficaci, rendendo necessario un cambio di approccio per mantenere e migliorare la propria visibilità.

AI.re: uno strumento progettato per il nuovo paradigma

Durante il workshop sarà presentato AI.re, un software sviluppato per supportare concretamente le agenzie immobiliari in questa transizione.

Grazie a una struttura progettata per dialogare con i nuovi motori basati sull’intelligenza artificiale, AI.re consente di migliorare la presenza digitale in modo strategico, aumentando le possibilità di intercettare richieste qualificate.

Parallelamente, il sistema integra funzionalità avanzate di back office basate su AI, che permettono di automatizzare attività operative, ridurre i tempi di gestione e ottimizzare i processi secondo logiche strutturate e replicabili. Il risultato non è solo un risparmio di tempo, ma un’organizzazione del lavoro più efficiente e scalabile.

Tra gli elementi distintivi, la presenza di una componente agentica, che affianca l’agente immobiliare come supporto virtuale nelle attività quotidiane, e la possibilità di integrazione con sistemi esterni, come CRM personalizzati, per garantire continuità e coerenza all’interno dell’ecosistema digitale già in uso.

I Relatori

A guidare l'incontro saranno due professionisti del panorama digitale:

Francesco Belgrano: Consulente di web marketing e AI Specialist.

Daniele Malco: Web designer esperto in soluzioni per il business.

"Essere sul web oggi è il punto di partenza, non quello di arrivo," spiegano i relatori. "L'obiettivo di questo incontro è mostrare concretamente come cavalcare l'onda dell'Intelligenza Artificiale prima che diventi uno standard per tutti, trasformando la tecnologia in un alleato per aumentare fatturato e produttività."

Come partecipare

L'evento è esclusivo per le agenzie immobiliari. Per partecipare, in presenza oppure da remoto, è necessario confermare la propria adesione tramite il modulo online disponibile al seguente link: https://forms.gle/W8zC8nrubemPMK5G9



