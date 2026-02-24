Ventimiglia, passerella sul fiume Roia: al via i lavori di ricostruzione (Foto)

Prenderanno ufficialmente il via domani i lavori di ricostruzione della passerella sul fiume Roia a Ventimiglia, che era stata distrutta dalla tempesta Alex nell’ottobre del 2020.

L'Amministrazione Di Muro ha rivisto il progetto presentato dalla precedente amministrazione guidata da Gaetano Scullino creandone uno nuovo, ha approfondito gli studi tecnici, ha affrontato le conferenze dei servizi, ha ottenuto tutti i pareri necessari e ha ricevuto un importante contributo economico da parte di Regione Liguria. Sono stati, infatti, stanziati 5.687.000 euro con un cofinanziamento del Comune di 800mila euro per un importo complessivo di 6.487.000 euro.

La passerella, secondo il progetto, sarà lunga circa 140 metri per due metri e settanta centimetri di larghezza. Sarà realizzata in acciaio corten, sarà pedonale, semplice e snella. Avrà una pila unica in alveo e un'illuminazione con delle strip led su entrambi i lati, in tutta la lunghezza del camminamento a livello del pavimento, che sarà perciò illuminato.

Dopo la demolizione del moncone e di ciò che restava della passerella, svoltasi ormai quasi un anno fa, finalmente i ventimigliesi potranno riavere l'attesa passerella, simbolo identitario della città di confine, che consentirà di collegare strategicamente Marina San Giuseppe e il porto con il Borgo e il centro di Ventimiglia. Il cronoprogramma dei lavori di ricostruzione, affidati alla ditta Giuggia Costruzioni S.r.l., prevede un tempo complessivo di 450 giorni. Il direttore dei lavori sarà l'ingegnere Giovanni Rolando.