Ventimiglia, ratifica alla variazione di bilancio al voto: la minoranza abbandona l'aula (Foto)

La maggioranza vota contro la pregiudiziale presentata dal consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Tiziana Panetta nel corso del consiglio comunale odierno e fa passare, votando all'unanimità, la pratica sulla ratifica alla variazione di bilancio. La minoranza abbandona l'aula durante la votazione.

Dopo una sospensione momentanea, il consiglio comunale di Ventimiglia riprende e così riparte la discussione sulla pregiudiziale presentata nella seduta in merito alla ratifica alla variazione di bilancio. "Dopo esserci riuniti in seduta privata ritengo che sia necessario l'intervento dei tecnici" - commenta l'assessore Milena Raco - "Da parte della Ragioneria per quanto riguarda gli aggiornamenti e per le motivazioni d'urgenza sui lavori pubblici l'ingegner Sciandra".

"Parlo della parte contabile" - interviene un tecnico dell'ufficio Ragioneria - "Nella pregiudiziale si parla di presunto avanzo di amministrazione e non di avanzo vincolato. La differenza è sostanziale in quanto l'avanzo di amministrazione verrà determinato con il rendiconto del 2024, da approvarsi in questo consiglio entro il 30 aprile, e sarà formato dalla quota cantonata, dalla quota vincolata e alla fine si arriverà all'avanzo libero utilizzabile dall'amministrazione. L'avanzo libero potrà variare. La quota vincolata, che è stata poi applicata a bilancio è assolutamente certa e noi siamo tenuti per legge in qualsiasi caso a mantenerla come quota vincolata nel bilancio dell'ente. Il milione e mezzo non è collegato a piani triennali o altro, è derivante semplicemente da entrate ricevute dal comune di Ventimiglia nel corso del 2024 o in anni precedenti, come per esempio la donazione del Principato di Monaco, e sono somme che per legge devono restare nella parte vincolata del bilancio di amministrazione in qualunque caso e qualunque sia il bilancio del comune di Ventimiglia. Queste somme erano vincolate, sarebbero state comunque vincolate in qualsiasi risultato di amministrazione. Non vi è nessun rischio effettivo per l'ente dall'applicazione di queste somme proprio per la loro natura. Siamo andati, su indicazione degli uffici, a svincolare queste somme prima dell'approvazione del rendiconto 2024 definitivo, che verrà nei prossimi mesi, e dopo aver verificato l'effettiva sussistenza dell'avanzo vincolato. Il bilancio comunale non viene inficiato dell'applicazione o meno dell'avanzo vincolato".

"L'accertamento di queste somme è un atto dovuto" - sottolinea il responsabile P.O. Giorgio Marenco - "Sono somme introitate dall'ente che devono trovare la locazione sui capitoli del bilancio. Sono entrate nel bilancio comunale e non hanno nulla a che vedere con l'avanzo di amministrazione né con i vincoli per quanto riguarda l'avanzo presunto per cui non incidono. Stiamo parlando di accertamenti che, quindi, vanno a inserirsi all'interno di un rendiconto che verrà approvato nel mese di aprile. Tuto quello che è il vincolo dell'amministrazione va a incidere solo ed esclusivamente sul rendiconto. E' solo mettere a disposizione del bilancio 2025 per fare l'investimento relativo al mutuo e avere la disponibilità".

"Ci stiamo addentrando in un argomento complicato" - interviene il consigliere comunale di minoranza Gabriele Sismondini - "Ho ascoltato le relazioni dei nostri tecnici e la relazione della consigliera Panetta che mi ha molto preoccupato. Chiedo altri approfondimenti. Non riesco a capire se questa pratica possiamo votarla o no. Quindi, i soldi del Principe di Monaco ci sono ancora? Dove sono finiti? Perché non sono stati usati per il motivo per cui sono stati donati?".

"La relazione è insita nel parere che ho rilasciato" - afferma il segretario comunale Monica Veziano - "In merito alle ragioni d'urgenza che hanno determinato la delibera della Giunta anziché il passaggio diretto in consiglio comunale, sono state determinate dal fatto che era necessario tenere conto della prosecuzione del servizio di sorveglianza antincendio del mercato coperto. La previsione non era stata inserita a bilancio solo perché si sperava che i corsi antincendio si svolgessero con una tempistica molto più ristretta e, di conseguenza, non fosse necessario continuare a fare questo affidamento fino al 31 di maggio di 63.245 euro. Un'altra delle ragioni dell'urgenza era la necessità di applicare i 500mila euro della donazione del Principe di Monaco preliminarmente alla modifica del triennale delle opere pubbliche. Come è consuetudine nella delibera vengono inserite anche tutte le altre poste, in maniera particolare quelli che possono essere i contributi che sono stati introitati dall'ente".

"Nell'avanzo vincolato vi sono soldi che non sono mai stati spesi. Non c'è mai stata una risposta da parte dei tecnici a un'interpellanza che riguardasse l'utilizzo dei soldi per allontanare le macchine nell'alveo a seguito dei danni alluvionali" - sottolinea Stefano Sciandra - "Per quanto riguarda l'utilizzo dei centomila euro del Principe di Monaco abbiamo attivato una conferenza dei servizi per la passerella pedonale che prevedeva una passerella con un pilone centrale. Sulla base dell'esito della conferenza dei servizi sono emerse alcune necessità, una su tutte quella della Sovraintendenza di andare a fare una valutazione più approfondita dal punto di vista archeologico e secondariamente l'amministrazione aveva previsto di fare lo sviluppo della passerella in due lotti: uno la demolizione del moncone, che determina un rischio idraulico, seppur marginale, perché la porzione di alveo non è verificata dal punto di vista idraulico, e l'altra la ricostruzione. L'abbattimento del moncone della passerella garantirebbe il passaggio della piena senza fronte idraulico. Una motivazione d'urgenza è motivata da questo aspetto idraulico e secondariamente dal fatto che proprio le operazioni della demolizione della passerella possono occorrere in regime di autorizzazione del Sic, visto che è un'area di vincolo ambientale particolarmente sensibile. Abbiamo collezionato diverse diatribe con la tutela della fauna e della flora presente sul fiume Roya e, quindi, c'è la necessità con urgenza di demolire questo moncone per poi dare corso alla ricostruzione non appena avremo i soldi. Questa attività è preclusa da metà marzo fino a settembre. L'opera prevede l'apporto del materiale da valle verso monte. Giovedì abbiamo il sopralluogo con la Regione Liguria per quanto riguardano i dettagli di questo intervento".

"Sul campo Morel il Comune ha acceso un mutuo ed è stato concesso a fine dell'anno" - continua Sciandra - "Abbiamo la necessità secondo il programma e stando alle esigenze sportive del Ventimiglia Calcio, di portare a termine questo intervento per la stagione calcistica 2025-2026. L'intervento è necessario per la omologazione del manto erboso e la mancata omologazione comporterebbe l'esclusione del campo dalla Lnd".

"La materia è abbastanza complessa e non entro in merito" - dice il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Sono stato io a ricevere il contributo del Principe e, perciò, volevo segnalare che era stato dato per la costruzione della passerella. Non sono d'accordo su questa pratica".

"Prendo atto che la relazione scritta non c'è" - afferma il consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta - "Se i fondi sono vincolati a una determinata opera perché vengono utilizzati per un'altra opera?".

La minoranza vota a favore della pregiudiziale presentata dal consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta ma la maggioranza vota contro e così l'assessore Milena Raco illustra la ratifica alla variazione di bilancio: "Apporta al bilancio di previsione maggiori entrate per un totale di 2.228.482, 21 euro. Dette risorse sono finanziate per 1.456.674,15 euro da applicazione d'avanzo vincolato determinato mediante la deliberazione di Giunta comunale del 31 gennaio, ovvero ad oggetto il bilancio di previsione finanziario 2025-2027, aggiornamento del risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2024. Dette risorse vincolate sono derivanti da accertamenti non impegnati negli anni precedenti nonché da economia di spesa su impegni finanziati da entrate vincolate. L'avanzo vincolato utilizzato è costituito per 500mila euro donazione del Principe di Monaco per la ricostruzione della passerella Squarciafichi per dare inizio ai lavori di ricostruzione, 530mila euro derivanti da contrazione di mutuo agevolato presso il credito sportivo e destinati, quindi, al rifacimento del manto erboso del campo Morel; 383.213,15 euro derivanti da maggiori incassi rispetto alle previsioni del 2024 per le infrazioni del codice della strada vincolati a finanziare le spese dovute per il contratto alla società gestore delle infrastrutture della sicurezza stradale nonché le quote regolate dal dettame dall'articolo 208 del medesimo codice; 43.461 euro per economia di spesa 2024 registrati per i fondi ricevuti per i progetti Pnrr della digitalizzazione e destinati allo stanziamento di spesa al capitolo innovazione tecnologica che verrà utilizzato, tra le altre cose, per ammodernare parte delle infrastrutture di informatica ormai obsoleta nel nostro Comune. Sono state registrate maggiori entrate e nuovi contributi per 771.808,06 euro suddivisi in 40mila euro per un progetto europeo destinato al capitolo di bilancio creato per il progetto che si occuperà di studi e approfondimenti sulle necessità della zona di frontiera; entrate derivanti dal progetto Pnrr Digitalizzazione per 280.932 euro, in parte usati per il medesimo progetto e in parte destinati al capitolo Innovazione tecnologica. Contributi regionali a sostegno delle manifestazioni per 27mila euro; adeguamento del capitolo di entrata e spesa per il carro fiorito per 2mila euro; 75mila euro per il progetto interpaternariale Simbiosi fondi derivanti dalla compagnia San Paolo; 6mila euro contributo da parte del comune di Mentone come quota di compartecipazione per sostenere le spese di scuola francese; contributo annuale regionale per la manutenzione e il ripascimento delle spiagge i cui importi in variazione sono stati calcolati mediante revisione e di quanto accertato e impegnato nelle annualità precedenti così da poter contabilizzare le entrate e le spese riferibili a questo specifico ambito di operazioni; residuano, inoltre, somme per maggiori entrate derivanti da adeguamenti tecnici dei capitoli interessati dai vari uffici a seguito di diverse segnalazioni. Attraverso una serie di variazioni compensative tra capitoli di spesa sono stati variati gli stanziamenti relativi ai capitoli stipendiali del personale comunale. E' stato, inoltre, necessario reperire all'interno della variazione nell'insieme dei movimenti operanti maggiori risorse rispetto alle previsioni in quanto, in conseguenza del nuovo accordo per il trasporto pubblico locale, la quota di retribuzione del comune di Ventimiglia a Riviera Trasporti aumenterà come previsto dal codice Istat a partire dal 2025 per 74.465,04 euro; dovendo garantire l'agibilità del mercato coperto è stato necessario reperire ulteriori 63.245 euro per garantire la copertura privata antincendio almeno fino alla fine di gennaio 2025".

"Nella giornata del 14 febbraio il mercato è rimasto aperto, volevo capire se attraverso questa somma si copra anche quella giornata" - chiede il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi.

"Uscirò e non voto" - afferma il consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta - "Valuterà la Corte dei Conti se è valida o meno perché dal mio punto di vista c'è una serie di irregolarità".

"La spiegazione dell'assessore Raco la reputiamo esaustiva e completa" - interviene il consigliere comunale di maggioranza Gabriele Amarella - "Una variazione necessaria per motivi d'urgenza, per maggiori entrate e anche per l'acquisizione di contributi sovracomunali e su richiesta di fondi dai diversi assessorati. Una variazione di bilancio che noi giudichiamo molto importante, volta a dare risposte immediate, ai territori e ai nostri concittadini. Siamo d'accordo a supportare e a sostenere interventi che sono di rilevante interesse pubblico sul nostro territorio. Il voto di Forza Italia sarà favorevole".

"Il gruppo Pd non parteciperà al voto" - fa sapere il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci - "Nonostante le iniziative e le variazioni che sono nella pratica, in parte sono condivisibili nel merito, visti quelli che sono i vizi e i dubbi procedurali riteniamo di non partecipare".

"Ho ascoltato la pregiudiziale di Panetta e le risposte dell'Amministrazione" - dichiara il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "La risposta non ha tranquillizzato la collega Panetta. Non sono favorevole a spendere i soldi del Principe di Monaco. Questo intervento non lo reputo di costruzione della passerella. Non posso astenermi. Non prenderò parte a questa votazione".

"Nonostante le delucidazioni ricevute dagli uffici ritengo che non ci sia stata fornita né illustrata adeguatamente" - aggiunge il consigliere comunale di minoranza Cristina D'Andrea - "Non mi sento di partecipare a questa votazione".

La minoranza abbandona così l'aula durante la votazione della pratica.

