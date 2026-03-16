Sanremo, affidati i lavori per la bonifica dell’amianto e il rifacimento del tetto alla scuola di via Volta

Il Comune di Sanremo ha ufficialmente aggiudicato i lavori di restauro e risanamento conservativo dell’edificio scolastico dell'IC centro Levante situato in via Volta. L’intervento riguarda in particolare il rifacimento della copertura e la bonifica dell’amianto presente nella struttura.

L’amministrazione comunale ha approvato i verbali della procedura di gara e assegnato l’appalto alla società Edilservizi Srl, con sede ad Albissola. L’importo complessivo dell’aggiudicazione ammonta a 535.084,63 euro oltre IVA. La cifra è composta da:

- 353.735,18 euro per i lavori al netto del ribasso;

- 181.349,45 euro per gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Il progetto complessivo dell’opera prevede un quadro economico di 782.012,57 euro, finanziato con fondi del bilancio comunale.

Alla procedura aperta hanno preso parte 41 operatori economici. Durante le fasi della gara sono stati applicati i meccanismi di verifica delle offerte anomale previsti dalla normativa sugli appalti pubblici.

In seguito alle verifiche della documentazione amministrativa, è stata esclusa dalla gara la società Selva Mercurio Srl di Como, inizialmente prima classificata, a causa della mancanza della garanzia provvisoria richiesta dal disciplinare di gara.

Ricalcolata la graduatoria, la commissione ha individuato come migliore offerta quella di Edilservizi Srl, ritenuta congrua anche rispetto ai costi della manodopera dichiarati.

Le verifiche sui requisiti dell’impresa aggiudicataria — effettuate tramite le banche dati dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e degli enti previdenziali — si sono concluse con esito positivo. L’aggiudicazione è quindi stata dichiarata efficace, aprendo la strada alla stipula del contratto e all’avvio dei lavori.

L’intervento rappresenta un passo importante per la sicurezza e la riqualificazione dell’edilizia scolastica cittadina, con la rimozione dell’amianto e il rinnovamento della copertura dell’edificio scolastico del centro Levante.