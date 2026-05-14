Sanremo, Giuseppe Gibboni al Casinò: concerto romantico con Paganini e Brahms per la Sinfonica del 16 maggio Sanrem

Sabato alle 18 il prestigioso appuntamento della stagione concertistica della città vedrà protagonista l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, che porterà sul palco del Teatro dell’Opera del Casinò un programma di grande richiamo romantico e un interprete d’eccezione. Sul palco del Teatro dell’Opera del Casinò si esibirà infatti il violinista Giuseppe Gibboni, Giuseppe Gibboni, vincitore del Premio Paganini 2021 e primo italiano a conquistare il concorso dopo ventiquattro anni. Un riconoscimento che ha consacrato il suo talento a livello internazionale, grazie a una combinazione di virtuosismo tecnico, maturità interpretativa e intensa espressività.

Considerato tra i più brillanti talenti della nuova generazione violinistica, Gibboni è oggi uno degli artisti italiani più richiesti e apprezzati dal pubblico e dalla critica. Alla direzione dell’orchestra sarà presente il M° Hakan Sensoy, per un programma che apre con uno dei capolavori più spettacolari del repertorio violinistico: il Secondo Concerto per violino e orchestra in si minore op. 7 di Niccolò Paganini, celebre soprattutto per il travolgente Rondò finale “La campanella”. Composto nel 1826, il concerto rappresenta uno dei vertici della scrittura paganiniana: accanto alla brillantezza tecnica emergono influenze operistiche e una forte ricerca timbrica, che trasformano il violino in una vera e propria voce teatrale.

A seguire, il pubblico potrà ascoltare la Sinfonia n° 2 in re maggiore op. 73 di Johannes Brahms, uno dei capolavori del sinfonismo romantico. Scritta nel 1877, l’opera alterna atmosfere pastorali, dolce malinconia e una struttura formale rigorosa, conquistando fin da subito il pubblico europeo. La serata si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi della stagione della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, che conferma così il proprio impegno nel portare sul territorio interpreti di rilievo internazionale e nuove generazioni di artisti. Informazioni e programmazione sono disponibili sui siti ufficiali:

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