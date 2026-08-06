Ospedaletti, Miss Liguria arriva sul Piazzale al Mare: la finale regionale tra le novità del calendario estivo

Il Grande Fredddo – Il settore Servizi Sociali del Comune di Ospedaletti e l'Assessore competente avv. Daniela Gozzi che ricopre anche la carica di Vice-Sindaco, ribadisce l'invito a tutta la cittadinanza di fruire dell'iniziativa a livello comprensoriale avviata dal Comune di Sanremo e dal gruppo Ariston srl che promuove l'ingresso gratuito ad una proiezione cinematografica presso la sala Ritz ogni giorno alle ore 14,30 sino al prossimo 14 agosto. “Il Grande Freddo” (questo il nome dell'iniziativa) ha una duplice valenza: quella di permettere la visione di film di successo ad ingresso libero sino ad esaurimento posti, e quella di poter trascorrere un paio d'ore in una sala decisamente fresca grazie all'aria condizionata, nelle ore centrali e più calde di questa torrida estate.

Calendario Manifestazioni Estive – Tre nuovi appuntamenti sono stati inseriti nel Calendario delle Manifestazioni estive del Comune di Ospedaletti nella parte finale del mese di agosto. Il più importante è senza dubbio quello del prossimo 27 agosto e si tratta della finale regionale ligure del concorso di Miss Italia. Le più belle ragazze della nostra regione, selezionate dopo una serie di 'eliminatorie' in diversi luoghi della Liguria, si ritroveranno giovedì 27 agosto sul Piazzale al Mare per una serata-spettacolo al termine della quale una giuria decreterà a chi assegnare le fasce alle miss, la più importante delle quali sarà quella di Miss Liguria che consentirà l'accesso diretto alla finale del concorso di bellezza che si terrà nel mese di settembre.

Sempre nell'ultima settimana di questo mese di agosto sono in programma le altre due novità: un concerto della Banda Musicale di Pompeiana (sarà il 27 agosto) in piazza IV Novembre, e 'La Notte della Strega' sabato 29 agosto a cura del Moto Club Valle Argentina che prevede aperitivo, giro in moto e cena sotto le stelle sul Piazzale al Mare in collaborazione con l'associazione locale di volontari U Descu Spiaretè.

Eventi weekend– E' la musica, oltre al ballo, che caratterizza questo fine settimana pre-ferragostiano a Ospedaletti. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.

Questa sera – giovedì 6 – presso l'Auditorium comunale di Pian d'Aschè dalle h.21,30 l'associazione culturale Ars Longa celebra il centenario della nascita di Miles Davis con un doppio concerto jazz “...to Miles”. Protagonisti in scena l'Eufonika Jazz 4tet, e The Pig Band.

Venerdì 7 sul Piazzale al Mare alle h.21,30 balle e musica a cura di Dj Tex.

Sabato 8 sempre sul Piazzale al Mare sarà la volta dell'atteso tributo a Renato Zero a cura di Marco Fasano in arte 'Amalo' accompagnato da una band di cinque elementi. Un vero e proprio show con i costumi di Renato Zero, proiezioni video, giochi di luce, voci fuori campo e tanti colpi di scena.

Domenica 9 – Per la rassegna 'Balliamo sotto le stelle' sarà la volta dello spettacolo offerto da “Mariella Group”: musica live, ballo liscio, latino e di gruppo. A partire dalle h.21,30 sul Piazzale al Mare.

Da segnalare anche un appuntamento sportivo. Si tratta della 'Regata La Controvento' per le classi Optimist, Ilca 4-6-7, organizzata dal CVO-Circolo Velico Ospedaletti e dalla LNI-Lega Navale Italiana di Sanremo. Sabato 8 agosto alle h.10 sulla spiaggia di Ospedaletti (fronte Paese).