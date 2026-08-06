Spettacolo di cabaret a Ventimiglia, Franco Neri conquista il pubblico (Foto)

Una serata all’insegna delle risate e del divertimento a Ventimiglia. Lunedì sera al Belvedere Resentello Franco Neri conquista il pubblico con lo spettacolo "Il meglio di... Franco OH Franco".

Cittadini e turisti hanno potuto rivivere dal vivo i monologhi storici e l'energia inconfondibile di uno dei comici più amati d'Italia: Franco Neri. Il cabarettista ha, anche, lavorato in televisione come attore a Scherzi a parte, ha partecipa a Zelig, nel 2005 e nel 2006 ha condotto Striscia la notizia mentre nel 2009 è stato nel cast di Grazie a tutti, trasmissione condotta da Gianni Morandi su Rai 1.

"Grazie a tutti coloro che hanno partecipato, lasciandosi coinvolgere da una serata di leggerezza e buonumore sul lungomare di Ventimiglia" - dice l'Amministrazione comunale.