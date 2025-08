Trasporto pubblico locale nell'entroterra, riunione a Dolceacqua: servizi aggiuntivi a carico dei comuni

Trasporto pubblico locale nell'entroterra al centro di un incontro, svoltosi lunedì sera a Dolceacqua, tra i sindaci della vallata e il consigliere provinciale con delega alla Pianificazione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale Gabriele Amarella.

"Ringrazio i sindaci per aver partecipato alla riunione svoltasi lunedì a Dolceacqua - afferma il consigliere provinciale Gabriele Amarella - una riunione costruttiva e democratica durante la quale abbiamo ripercorso, a tappe, la genesi della situazione di Riviera Trasporti. Abbiamo, di nuovo, rimarcato che l'affidamento in house è la soluzione più utile per il confacimento dell'interesse pubblico. Per arrivare a questa soluzione sia la società che la Provincia hanno lavorato in base alle loro competenze. La Provincia è riuscita a recepire delle nuove risorse finanziarie con i nuovi accordi di programma, fermi dal 2014, con i sessantasei comuni. La Provincia ha, inoltre, messo un milione di euro in più. Siamo anche riusciti a farci riconoscere un milione di euro dalla Regione Liguria tramite il fondo dei trasporti nazionali. La ditta, intanto, ha fatto la rimodulazione delle corse. Abbiamo sottolineato che qualora il territorio avesse delle istanze o particolari esigenze possono essere ripristinate alcune corse tramite servizi aggiuntivi che naturalmente sarebbero a pagamento dei comuni. Siamo a disposizione per intraprendere un cammino in comune per cercare di risolvere uno dei casi più spinosi della provincia. Abbiamo sottolineato ai sindaci di avere pazienza visto che l'affidamento in house è partito solo da poco più di un mese. Bisogna, perciò, dare tempo alla società di mettere in essere il nuovo contratto di servizio. In alternativa ai servizi aggiuntivi, abbiamo anche suggerito ai comuni di attingere al contributo ministeriale relativo alle aree interne".

"Da parte nostra abbiamo chiesto la possibilità di rimodulare alcune corse durante l'orario estivo e successivamente anche per l'orario invernale" - fa sapere il sindaco Fulvio Gazzola - "Ora raccoglierò le esigenze dei comuni dell'area interna per poi farci quotare i costi da inserire nel progetto. Riguardo al problema delle corse che saltano per diversi motivi, abbiamo concordato affinché si possano avvisare i sindaci della tratta in modo tale che gli stessi possano provvedere a una comunicazione immediata agli utenti".