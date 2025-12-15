Ventimiglia, Comitato di Quartiere di San Secondo: rinnovato il consiglio direttivo

Rinnovato il consiglio direttivo del Comitato di Quartiere di San Secondo a Ventimiglia. Le elezioni si sono svolte sabato pomeriggio.

130 i residenti che si sono presentati al seggio per votare. Una buona affluenza in netta crescita rispetto alle precedenti consultazioni. Tra le 66 donne e i 64 uomini che si sono recati al seggio 129 sono stati i voti validi mentre nulla una scheda. Secondo i risultati definitivi Russo ha preso 118 voti, Romagnone 85, Cecci 75, Piagentini 60, Dessanay 49, Iemma 47, Fochi 42, Cocco 42, D'Orsi 41, Lai 38, Bettio 35, De Salvo 26, De Luca 24 e Parodi 18. Risultano, pertanto, eletti: Russo, Romagnone, Cecci, Piagentini, Dessanay, Iemma, Fochi, Cocco, D'Orsi, Lai e Bettio.

Nei prossimi giorni il consiglio direttivo così costituito si riunirà per la propria organizzazione interna e per redigere il programma delle prime iniziative da intraprendere nell'interesse del quartiere. "Desideriamo ringraziare tutti coloro che si sono recati per il voto presso il seggio, allestito in un locale del Santuario di San Secondo grazie alla consueta ed efficace collaborazione di Antonella e Franco" - fa sapere il Comitato di Quartiere di San Secondo - "Ci piace, infatti, sottolineare l'ottimo afflusso alla consultazione da parte dei residenti: ben 130 persone hanno voluto esprimere la loro volontà, in netta crescita rispetto al recente passato. Questo è tanto più significativo alla luce degli impegni che il quartiere dovrà affrontare nell'immediato futuro in merito alle note questioni che lo riguardano".