Bando per il Festival di Sanremo, la Rai: “Alla fine di questa edizione faremo proposta di contratto in autonomia al Comune”

Come ampiamente prevedibile, l’inizio del Festival di Sanremo 2025 porta con sé anche l’aria di una possibile rivoluzione con l’ipotesi che la kermesse, ora affidata direttamente dal Comune alla Rai tramite convenzione, possa andare a bando. Risultato: qualsiasi broadcaster potrà concorrere per ottenere l’organizzazione e la trasmissione dell’evento più importante della televisione italiana.

L’argomento, ovviamente, è stato al centro della prima conferenza stampa del 75° Festival di Sanremo nella sala stampa dell’Ariston.

Per il direttore intrattenimento primetime Rai, Marcello Ciannamea, l’azienda “non teme nessuno”. “Rispettimo tutti - ha aggiunto Ciannamea - rispettiamo tutti e anche le delibere del Comune. Non ci sono timori da parte della Rai per Warner o altri competitor”.

Ciannamea ha poi annunciato le intenzioni di Rai in merito: “A ridosso della fine del Festival faremo una proposta di contratto in autonomia al Comune sulla falsa riga dell’attuale convenzione in piena coerenza con il ricorso che abbiamo fatto avverso la sentenza del Tar Liguria”.

“Anche il Comune di Sanremo sta per interporre ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar e verrà ribadita la piena correttezza dell’operato dell’amministrazione di Sanremo nel rapportarsi in modo diretto con la Rai - così - le posizioni di Comune e Rai non sono sovrapponibili, chiederemo la sospensiva della sentenza come ha fatto la Rai”.