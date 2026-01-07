Il bilancio degli eventi culturali durante le festività natalizie

Cultura protagonista durante il periodo delle festività natalizie. Le scorse settimane, infatti, sono state caratterizzate da numerosi eventi dedicati alla visita dei luoghi più rappresentativi di Sanremo, alla musica, al teatro e ai laboratori per bambini.

Ieri, con l’incontro “Sanremo Rossosangue”, si è concluso il ciclo di otto visite guidate alla scoperta del territorio. Durante gli incontri, curati da Marco Macchi, i partecipanti hanno potuto visitare alcuni degli angoli più caratteristici delle frazioni e delle zone più centrali di interesse storico e architettonico, come il cimitero monumentale della Foce e Palazzo Bellevue.

Il Museo Civico in piazza Nota è stato invece sede di otto laboratori natalizi dedicati alle bambine ed ai bambini dai 5 ai 12 anni. Gli appuntamenti, tutti gratuiti, hanno rappresentato un momento di incontro con i piccoli che sono stati coinvolti in numerosi giochi, studiati per stimolare la fantasia e creatività.

Molti poi gli eventi con musica in strada e rappresentazioni teatrali, come quello andato in scena lunedì sera nell’ex oratorio di Santa Brigida, che hanno animato il periodo natalizio.

“Tutti gli eventi hanno registrato una grande partecipazione di pubblico, sia di residenti sia di turisti, anche stranieri, spesso raggiungendo il sold out già nei giorni precedenti – dichiara l’assessore alla cultura Enza Dedali - Un risultato di cui siamo molto soddisfatti e che ci sprona a proseguire in questa direzione. Infatti, è nostra intenzione continuare su questo filone culturale, valorizzando il territorio così che possa essere scoperto sempre di più nella sua storia e nelle bellezze artistiche e architettoniche”.