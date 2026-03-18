Cento batterie per una sola musica, a Vallecrosia torna 'Drum 100' (Video)

Cento batterie perfettamente in sintonia per una sola musica. A Vallecrosia tornerà 'Drum 100'.

Dopo il grande successo riscontrato lo scorso anno, l'evento verrà riproposto anche nel 2026. Lo annunciano gli organizzatori con un video. "Drum 100 sta tornando. Il ritmo non si è mai fermato davvero, si è solo preso il tempo per crescere" - dicono gli organizzatori - "Presto torneremo con nuove idee, nuove energie e tante novità che non vediamo l’ora di condividere".

"Se ami la batteria, la musica e l’energia che nasce quando si suona insieme resta connesso" - affermano - "Questa volta il rumore sarà impossibile da ignorare".