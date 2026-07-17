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Eventi | 17 luglio 2026, 07:01

Bordighera, successo per il laboratorio "Mirabilia": i bambini della scuola estiva diventano "Chef delle Emozioni"

Ai Giardini Löwe l'iniziativa promossa dall'associazione "Il Festival delle ragazze" e RaNaBo con la scrittrice Raffaella Fenoglio, tra lettura, creatività ed educazione alle emozioni

Grande partecipazione ai Giardini Löwe di Bordighera per il laboratorio culturale "Mirabilia", appuntamento dedicato ai più piccoli nato dalla collaborazione tra l'associazione culturale "Il Festival delle ragazze" e RaNaBo (Rari Nantes Bordighera). Protagonista della mattinata è stata la scrittrice Raffaella Fenoglio, che ha incontrato i bambini della scuola estiva presentando il suo ultimo libro, Dragonfly. L'iniziativa ha saputo unire lettura, creatività e riflessione sulle emozioni, trasformando il momento in un'esperienza coinvolgente e partecipata. Un'occasione che ha permesso ai giovani partecipanti di avvicinarsi alla narrativa attraverso un percorso originale, capace di stimolare fantasia, dialogo e condivisione.

Dopo la presentazione del volume, l'autrice ha guidato il coinvolgente "Laboratorio Mirabilia, ricettario di Dragonfly", invitando i bambini a dare forma alle proprie emozioni con un'attività artistica e narrativa. Utilizzando semplici piatti di carta e diverse tecniche espressive, i partecipanti hanno creato originali "ricette della felicità", combinando ingredienti immaginari e sentimenti. "I piccoli partecipanti hanno inventato e illustrato ricette speciali composte da ingredienti e sentimenti, esplorando la propria sfera emotiva attraverso l'arte e la scrittura", spiegano gli organizzatori. Un percorso che ha favorito l'espressione personale e la capacità di riconoscere e raccontare il proprio mondo emotivo.

Al termine del laboratorio, tutti i bambini hanno ricevuto il diploma ufficiale di "Chef delle Emozioni", simbolico riconoscimento per l'impegno e la creatività dimostrati durante l'attività. A portare il saluto dell'amministrazione comunale è stata la consigliera Silvestri, che ha espresso apprezzamento per un'iniziativa capace di coniugare lettura, crescita personale e divertimento all'aria aperta. L'evento rappresenta un ulteriore esempio della collaborazione tra realtà associative e istituzioni del territorio, con l'obiettivo di arricchire l'offerta culturale estiva della città e regalare ai più giovani un'esperienza educativa, coinvolgente e ricca di fantasia.

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