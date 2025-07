Sanremo: area pedonale di piazza Cassini e piazza Nota, i commercianti della zona chiedono un incontro al sindaco Mager

Trascorse due settimane di sperimentazione dell’area pedonale fortemente voluta dall’Amministrazione comunale di Sanremo in piazza Cassini e piazza Nota, i commercianti di via Palazzo, via Cavour e parte della Pigna bassa esprimono forte perplessità sulle scelta.

“I disagi creati alle attività produttive della zona – sottolineano i commercianti - mai interpellate nella fase decisionale, si stanno manifestando con ricadute pesanti sia in termini organizzativi sia economici. Piazza Muccioli si sta dimostrando insufficiente ad assorbire i posti moto sottratti, creando inoltre un traffico sulla piazza pericoloso per i pedoni, aggravato dalle manovre costanti dei mezzi di raccolta dell’Amaie. Non vogliamo pensare a settembre quando torneranno i nostri figli a scuola, riempiendo a dismisura i pochi posti moto disponibili di fronte all’istituto Colombo. La presenza dei numerosi cantieri, che si moltiplicano quotidianamente sottraendo spazio e manovra, aggrava la già difficile situazione”.

I commercianti chiedono un’incontro urgente al Sindaco Mager “Che ha già dimostrato – terminano - di saper cogliere i malumori dei sanremesi in merito a scelte inappropriate e dettate più dalla fretta che dalla ragione”.