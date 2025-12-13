Cena ad Imperia del Coordinamento Provinciale di Forza Italia: confronto e auguri tra amministratori e istituzioni

Ieri sera a Imperia si è svolta la cena del Coordinamento Provinciale di Forza Italia, organizzata dal Segretario provinciale Simone Vassallo e dal Vicesegretario Cristiano Za Garibaldi. L’iniziativa ha rappresentato un’occasione di confronto tra i rappresentanti del partito sul territorio e di rafforzamento dei legami istituzionali.



"All’evento - si spiega nella nota - hanno partecipato numerosi amministratori della provincia di Imperia, insieme al Presidente della Provincia On. Claudio Scajola, che ha ripercorso la storia di Forza Italia ed ha fatto il punto sulle imminenti sfide, all’Assessore Regionale Marco Scajola e al Consigliere Regionale Chiara Cerri. La loro presenza ha sottolineato l’importanza dell’incontro come momento di coordinamento e dialogo tra i diversi livelli di governo locale.



La serata ha avuto due principali finalità: il consueto scambio di auguri e un momento di analisi della situazione politica provinciale. Sono stati discussi progetti e iniziative future, con particolare attenzione alle sfide in vista del 2026, per definire obiettivi condivisi e strategie operative. L’incontro conferma l’impegno del Coordinamento Provinciale di Forza Italia nel promuovere il dialogo tra amministratori e istituzioni e nel lavorare in modo coordinato per lo sviluppo del territorio e il servizio ai cittadini".