Convocato il Consiglio Comunale per venerdì 19 dicembre: resta alta la tensione dopo il caso del gazebo di Forza Italia

Il Presidente del Consiglio Comunale di Bordighera, Stefano Gnutti, ha fissato in seconda convocazione la riunione dell’assemblea cittadina per venerdì 19 dicembre alle ore 19.30. Una seduta molto attesa, che arriva dopo lo scoppio di una crisi politica interna alla maggioranza e il mancato svolgimento dell’ultima convocazione di martedì scorso. La seduta precedente, che avrebbe dovuto discutere anche questioni importanti come il bilancio comunale, era infatti saltata per la mancanza del numero legale nell’aula consiliare, costringendo Gnutti a sospendere i lavori già nelle prime fasi dell’incontro.

Il motivo della rottura è da ricercarsi nel cosiddetto “caso del gazebo” di Forza Italia, montato il 25 ottobre scorso davanti al Palazzo del Parco con il coinvolgimento di operai comunali secondo quanto sostenuto dal sindaco. Alla vicenda hanno fatto seguito revoche di deleghe all’assessore alle Manutenzioni Marzia Baldassarre e dure dichiarazioni tra le forze di maggioranza, con esposti, contro-esposti e accuse di “dichiarazioni mendaci”. La tensione tra le forze politiche non si è placata. Il coordinatore cittadino di Forza Italia, Marco Zagni, ha dichiarato di aver presentato un contro-esposto e ha puntato il dito contro il sindaco per la gestione della vicenda. Allo stesso tempo, esponenti del partito hanno espresso sorpresa per la rapidità di alcune scelte dell’amministrazione e sottolineato l’importanza del confronto politico.

La crisi interna alla maggioranza ha spinto anche altri gruppi politici a richiedere un tavolo di confronto tra le forze della coalizione per ricomporre le divergenze e consentire alla governance di riprendere i suoi lavori per il bene della città. Ora l’appuntamento di venerdì 19 dicembre alle 19.30 rappresenta una nuova occasione per portare avanti l’agenda istituzionale cittadina, superando lo stallo che ha caratterizzato l’ultimo incontro dell’aula. Sarà cruciale verificare se i gruppi consiliari troveranno un minimo di unità per garantire il numero legale e dare seguito alle decisioni rinviate. I cittadini di Bordighera e gli osservatori politici locali seguiranno con attenzione l’esito della seduta.