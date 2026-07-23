Concessioni balneari ad Arma di Taggia, presentate 28 domande per i 12 stabilimenti: il Lido Annunziata è il più conteso

Sono 28 le domande presentate per le gare che assegneranno le concessioni dei 12 stabilimenti balneari di Arma di Taggia. Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, il quadro della partecipazione mostra una situazione decisamente più contenuta rispetto a quanto ipotizzato nei mesi scorsi, quando si temeva una corsa alle spiagge da parte di numerosi operatori. Un dato che, almeno in questa prima fase, ridimensiona le previsioni di una competizione particolarmente affollata, pur confermando l'interesse del settore per il rinnovo delle concessioni.

A distinguersi è soprattutto un lotto: quello del Lido Annunziata, che ha raccolto cinque domande, risultando il più ambito tra tutti gli stabilimenti messi a bando. Per il resto, la partecipazione si distribuisce in modo piuttosto omogeneo. Quattro stabilimenti hanno ricevuto tre candidature, altri quattro due offerte, mentre tre lotti hanno registrato un solo partecipante. Numeri che fotografano una competizione presente, ma senza il forte affollamento che molti operatori del settore avevano prospettato nei mesi precedenti. Il dato più significativo resta proprio quello del Lido Annunziata, unico stabilimento ad aver superato la soglia delle tre candidature e a concentrare quasi un quinto delle domande complessivamente presentate.

Le procedure entreranno ora nella fase successiva con la nomina della commissione giudicatrice, chiamata a esaminare la documentazione e successivamente a valutare le offerte tecniche presentate dai concorrenti. L'aggiudicazione, infatti, non dipenderà esclusivamente dall'aspetto economico. Le proposte saranno esaminate secondo i criteri previsti dal bando, che attribuisce particolare importanza alla qualità del progetto. "Accessibilità, sostenibilità ambientale, servizi offerti, inserimento paesaggistico, arredi, interventi di riqualificazione e valorizzazione del litorale" saranno alcuni degli elementi che contribuiranno alla formazione del punteggio finale.

Una volta costituita la commissione, si partirà con la prima seduta pubblica, durante la quale verranno aperti i plichi e verificata la documentazione amministrativa. Solo successivamente, in seduta riservata, inizierà l'esame delle offerte tecniche che porterà all'individuazione dei nuovi concessionari dei dodici stabilimenti balneari di Arma di Taggia. Sarà quindi questa fase valutativa a determinare l'esito definitivo delle procedure, dalle quali dipenderà l'assegnazione delle concessioni per i prossimi anni.