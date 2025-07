Scomparsa di Jonathan Forzan, vertice in Prefettura: le operazioni proseguono via terra e mare

Non si ferma la macchina dei soccorsi per ritrovare Jonathan Forzan, il 32enne di Riva Ligure scomparso dalla mattina di lunedì. A più di 24 ore dall’allarme, però, le ricerche non hanno ancora portato a risultati concreti e l’apprensione cresce, alimentata dall’assenza di nuovi elementi utili alle indagini.

Nel pomeriggio si è tenuto un vertice in Prefettura a Imperia, alla presenza delle autorità coinvolte: Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Asl e Protezione Civile, oltre al sindaco di Riva Giorgio Giuffra. Obiettivo: fare il punto sull’operazione in corso e ricalibrare le modalità di intervento.

Le ricerche stanno interessando un ampio tratto del litorale compreso tra Riva Ligure, Arma di Taggia, Bussana e Sanremo, via mare e via terra, con l’impiego anche di elicotteri e squadre di sommozzatori. Nonostante il grande spiegamento di mezzi e uomini, al momento non è stato ritrovato alcun elemento decisivo. Nella scorse ore erano state rinvenute le ciabatte del giovane sulla spiaggia di Riva Ligure, particolare che aveva fatto ipotizzare un allontanamento volontario o un incidente in mare, ma nessuna ipotesi viene esclusa.

A chiarirlo è stata la viceprefetta Anna De Paola, che ha ribadito come le attività proseguano a 360°, senza concentrarsi su una pista sola. L’unica certezza è che l’ultima volta Jonathan è stato visto dai nonni attorno alle 9.30 di martedì, mentre usciva di casa in costume da bagno.

Nel frattempo, sui social prosegue una vera e propria catena di appelli, con la foto del ragazzo condivisa per favorire ogni possibile segnalazione. L’intera comunità si stringe attorno alla famiglia, nella speranza di un esito positivo.

Le operazioni in mare, che verranno sospese con il calare della sera, riprenderanno all’alba di domani.