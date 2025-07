Riva Ligure: scomparso da alcune ore Johnatan Forzan, ricerche in corso sul litorale fino a Sanremo (Foto e Video)

Mobilitazione di soccorsi, in queste ore, sul litorale tra Riva Ligure e Sanremo per un uomo scomparso da alcune ore. Si tratterebbe di Johnatan Forzan, 32enne di Riva per il quale si sta registrando un ‘tam tam’ sui social.

Da qualche minuto stanno svolgendo le ricerche i Vigili del Fuoco, con l’elicottero decollato da Albenga e la Guardia Costiera, sia a terra che con le motovedette. Al momento non è dato sapere i motivi della scomparsa da casa di Johnatan e la famiglia, ovviamente è in apprensione e in attesa di notizie. Da Bussana e dalla zona dei Tre Ponti non arrivano novità. I sommozzatori sono ancora impegnati nelle ricerche, ma finora non è emerso nulla di significativo.

Da indiscrezioni trapelate sembra che, sulla spiaggia di Riva Ligure siano state le ciabatte dell'uomo.